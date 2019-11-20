В четырех областях: Абхазия и Никарагуа расширят сотрудничество

Соглашения о сотрудничестве между Абхазией и Никарагуа заключены сроком на пять лет и вступают в силу с момента подписания.

СУХУМ, 20 ноя –Sputnik, Бадри Есиава. Соглашения между правительствами Абхазии и Никарагуа в области сельского хозяйства, культуры, спорта и образования одобрил Кабмин республики в среду 20 ноября, передает с места корреспондент Sputnik.

Проекты постановлений представил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

"Вашему вниманию представляется ряд соглашений о сотрудничестве с Республикой Никарагуа, в частности, в области сельского хозяйства, культуры, образования и спорта. В июле 2019 года состоялся мой рабочий визит в Никарагуа, в рамках которого во время встречи с руководством страны и было достигнуто соглашение о подписании этих документов", - отметил Кове.

Премьер-министр республики Валерий Бганба сказал, что эти первые шаги по развитию двусторонних отношений с Никарагуа пойдут Абхазии только на пользу, и подчеркнул необходимость расширения взаимодействия со странами, признавшими суверенитет Абхазии.

Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

Первый визит абхазской делегации в Никарагуа состоялся в 2010 году. Делегацию тогда возглавлял второй президент Абхазии Сергей Багапш. Президенты Абхазии и Никарагуа подписали в Манагуа ряд межгосударственных документов.

В их числе Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о безвизовых поездках, Меморандум о намерениях между Национальным банком Республики Абхазия и Центробанком Никарагуа, Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, о торговом судоходстве, о воздушном сообщении.

Никарагуа стала для Абхазии и Южной Осетии первой страной дальнего зарубежья, с которой они официально подписали соглашение о сотрудничестве.

Подробнее об истории взаимоотношений Абхазии и Никарагуа читайте в материале Sputnik.

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