МВД: двое погибли и двое ранены при стрельбе в Сухуме

СУХУМ, 22 ноя - Sputnik. В результате стрельбы на набережной Махаджиров у ресторана "Сан-Ремо" в Сухуме погибли два человека, сообщил министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.
Ранее сообщалось, что в больницы города доставлены четверо пострадавших, по уточненным данным, госпитализированы два человека с пулевыми ранениями.
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Министр рассказал, что стрельба возле ресторана началась примерно в 14:40. Трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, сидевшим на улице возле ресторана.
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"Как сообщают оперативные сотрудники, погиб гражданин по фамилии Шамба и официантка по фамилии Акиртава. По предварительным данным, двое ранены. Они доставлены в больницу. Об их состоянии пока ничего неизвестно", - сказал министр Гарри Аршба.
Он добавил, что все сотрудники МВД подняты по тревоге, объявлен план "Перехват", ведется комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию преступников.
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