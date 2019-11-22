В МВД уточнили число жертв стрельбы в Сухуме

Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в нападении, обнаружен горящим в районе Депо Сухума.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. В результате "беспорядочной стрельбы" у ресторана "Сан-Ремо" погибли трое человек, еще трое доставлены в медучреждения республики с ранениями, уточнили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

По предварительным данным ведомства, во время перестрелки погибли жители Абхазии Астамур Шамба, мужчина по фамилии Авидзба и сотрудница ресторана Акиртава.

Ранее сообщалось о двоих раненых и двоих пострадавших.

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По предварительным данным, в 14:40 в Сухуме на проспекте Леона трое неизвестных в масках подъехали на автомобиле к ресторану и открыли стрельбу из автоматов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль подозреваемых был обнаружен горящим в районе Депо города Сухума.

МВД Абхазии продолжает мероприятия по задержанию лиц, причастных к преступлению.

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