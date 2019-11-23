Юных футболистов сухумского "Динамо" наградили за победу на турнире в Сочи

Четвертый и заключительный этап детско-юношеского турнира по футболу "IMERETINKA CUP 2019" проходил в Сочи с 10 по 13 октября.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik, Сария Кварацхелия. Футбольная команда сухумского "Динамо", состоящая из игроков 2008 года рождения, стала победителем общего зачета на турнире "IMERETINKA CUP 2019".

Церемония награждения состоялась в Сухуме в субботу 23 ноября.

"Сухумское "Динамо" - постоянный участник нашего турнира. Наверное, эта команда уже выиграла все, что можно было выиграть на этом турнире. Они себя хорошо показали на всех этапах турнира. И сейчас стали победителем турнира", - сказал организатор турнира Владимир Овчаренко.

Сария Кварацхелия Команда сухумского "Динамо"

"IMERETINKA CUP" — детско-юношеский турнир по футболу, который длится с января по октябрь. Игры проходят в четыре этапа. По итогам всех игр определяется победитель турнира.

Футболисты сухумского "Динамо" из четырех этапов в трех стали первыми и в одном - вторыми. По итогам турнира, они стали победителями.

Также на турнире ценным игроком признан Айнар Григолия, лучшим защитником - Сулхан Барциц, лучшим игроком - Лев Ажиба и лучшим бомбардиром - Азамат Сагария.

Организатор турнира Владимир Овчаренко вручил команде кубок, мяч и новую футбольную форму.

В "IMERETINKA CUP 2019" участвовали восемь команд из Краснодара, Сочи и Абхазии.

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