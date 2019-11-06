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Взяли реванш: детский "Нарт" победил на футбольном турнире в Дагомысе

© Sputnik / Томас Тхайцук
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (414)
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Sputnik Абхазия

Турнир по футболу "DAGOMYSCUP", в котором участвовало восемь команд, проходил с 31 октября по 5 ноября в Дагомысе.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Детский футбольный клуб "Нарт" из Сухума стал обладателем кубка победителя турнира по футболу "DAGOMYSCUP" в Дагомысе, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия тренер этой команды Ираклий Кация.

"Встречи выдались напряженными, особенно с командой из Сочи. С ней мы встретились в групповом этапе и проиграли со счетом 4:3, но выйти в финал нам все же удалось, как и сочинской команде. Нам нужно было взять реванш, и в финале мы это сделали. Победили со счетом 2:0. Я очень доволен моими учениками", - отметил тренер.

Кация добавил, что с той сочинской командой они впервые встретились на поле летом 2019 года. Тогда сухумчане обыграли соперника в серии послематчевых пенальти, и поэтому, отметил тренер, одолеть ФК "Нарт" для ФК "Сочи" было делом принципа, что отразилось на самой игре.

© Foto/ instagram: goskomsport_ra
Детский "Нарт" занял пятое место на турнире по футболу Dagomys Cup

 "Я боялся только одного, чтобы игра прошла спокойно и без эксцессов. Дети были очень напряжены. Накал страстей, конечно же, был, но он носил исключительно игровой характер", - рассказал Кация.

В турнире приняли участие восемь команд из Сочи, Дагомыса, Санкт-Петербурга, Мордовии, Саранска и Абхазии. Соревнования проводились среди спортсменов 2010 года рождения. Нападающий "Нарта" Лука Кварчия, который забил семь мячей в турнире, был признан лучшим бомбардиром.

© Foto / Ираклий Кация
Детский "Нарт"

По словам Ираклия Кация, финансовую поддержку на участие в "DAGOMYSCUP" футбольному клубу "Нарт" оказал президент Абхазии.

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Темы:
Спортивная Абхазия (414)
Теги:
футбол


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