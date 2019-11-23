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Нар Тания

Спортсмен из Абхазии Нар Тания победил на турнире по пауэрлифтингу в Ставрополе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия

Чемпионат Южного Федерального округа по пауэрлифтингу и жиму лежа, в котором участвует абхазский спортсмен, проходит в Ставрополе 23 и 24 ноября. 

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский спортсмен Нар Тания стал победителем на чемпионате по пауэрлифтингу в Ставрополе, об этом корреспонденту Sputnik Абхазия сообщил сам Нар Тания. 

Тания участвовал в супертяжелой категории среди любителей - до 125 килограмм. 

"У меня было три попытки. В первую попытку поднял штангу весом 140 килограмм, во вторую - 150 и в третью пытался поднять штангу весом 160 килограмм, но сделать это без нарушений не удалось. Поэтому судьи засчитали только вторую попытку. Тем самым я занял первое место", - рассказал он. 

Нар Тания занимается пауэрлифтингом уже два с половиной года. Это его первый чемпионат. К нему он готовился с лета 2019 года. 

Теперь спортсмен задался целью поднять штангу весом 200 килограмм, после чего он планирует участвовать в зарубежных чемпионатах по пауэрлифтингу.

Тания также является действующим врачом-ортодонтом, активно участвует в общественной жизни. В сентября 2019 года он был одним из организаторов шествия "Тропой героев", приуроченного к 26-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Пауэрлифтинг - это силовое троеборье, вид спорта, в котором спортсмены преодолевают сопротивление максимально тяжелого веса. Он включает в себя приседание со штангой на плечах, поднимание штанги лежа и отрыв штанги от помоста.

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