Для участников турфорума SIFT провели рекламный тур в Абхазию

VI Международный туристский форум SIFT-2019 и IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов проходили с 20 по 22 ноября в Красной поляне в Сочи.

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Рекламно-информационный тур в Абхазию для участников Международного туристического форума SIFT провели в пятницу 22 ноября, рассказал корреспонденту Sputnik зампред Госкомитета по курортам и туризму республики Астамур Барциц.

"К нам приехали турагенты, туроператоры, владельцы отелей и домов отдыха из Крыма и Карелии, Ростовской, Архангельской, Брянской областей. По итогам гости выразили желание провести для своих турагентов и туроператоров рекламные туры по Абхазии", - отметил Барциц.

По договоренности с представителями российской туриндустрии, туры в Абхазию запланированы на весну 2020 года.

Участники рекламно-информационного тура посетили объекты размещения, дома отдыха, пансионаты в Гагре и Пицунде, ознакомились с инфраструктурой этих городов, а также побывали на озере Рица. По завершению основной программы тура для гостей организовали в Бзыбском ущелье "Абхазское застолье".

Участие в подобных международных форумах, уверен Барциц, способствует достижению приоритетных для Абхазии задач - увеличение туристического потока и работа над узнаваемостью республики в мире.

"На форуме в Сочи было много встреч с турагентами и туроператорами, которые хотят работать с Абхазией. Была проведена очень плодотворная работа", - заключил зампред Госкомитета по курортам и туризму Абхазии.

Международный туристский форум SIFT проводится с 2014 года. На форум приглашены представители правительства Российской Федерации, Центробанка, Совета Федерации и Государственной Думы. Участниками будут туроператоры, турагенты, эксперты и практикующие специалисты в области туриндустрии. Делегация из Абхазии принимает участие в нем с 2015 года.

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