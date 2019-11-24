Sputnik недели: конец пожарам, стрельба в Сухуме и проект бюджета Абхазии-2020

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 18 по 24 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Пожары в горах Абхазии, первое заседание Кабинета министров после утверждения новой структуры, принятие Парламентом бюджета республики в первом чтении и стрельба в центре Сухума. Эти и другие события стали главными в Абхазии на минувшей неделе.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Конец пожарам

Неделя началась с тушения пожаров в лесах Абхазии. Со стихией совместными усилиями боролись абхазские и российские спасатели.

Первые очаги были обнаружены на Сухумском перевале еще 10 ноября. Позже пожары разгорелись в Гагрском, Гудаутском районах, в селе Азанта и Кодорском ущелье. Причина, как считают в МЧС Абхазии, – человеческий фактор.

Площадь возгорания составила 11 тысяч гектаров. Огонь распространился в труднодоступных местах высокогорья, справиться с возгоранием возможно было лишь с помощью специальной авиации.

К тушению пожара подключилась авиация МЧС России – вертолет Ми-8 и Самолет "Амфибия" Бе-200. За все время тушения лесных пожаров в Абхазии было сделано 266 вылетов и сброшено около 1736 тонн воды для ликвидации очагов. Побороть огонь смогли в четверг 21 ноября.

В пожаре пострадал подлесок, экосистема почвенного покрова. В Госкомитете по экологии и охране природы отметили, что обитатели леса успели вовремя спастись. Ущерб от пожара в горах Абхазии остается не оцененным.

Решением правительства

20 ноября в Кабмине Абхазии прошло первое заседание после утверждения президентом республики новой структуры правительства. На заседании был принят ряд актов:

• В 2020 году более 137 миллионов рублей выделят из бюджета Абхазии на реализацию шести из семи целевых программ Минздрава и соцобеспечения республики. Это "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии", "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Абхазии", "Совершенствование противотурберкулезной помощи населению Абхазии", "Лечение граждан за пределами и на территории Абхазии", "Централизованное приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов" и "Медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в ВС Абхазии".

• Постановление о передаче медучреждениям Абхазии четырех карет скорой помощи класса "А" на базе УАЗа.

• Кабмин определился с квотами на добычу хамсы в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов. Так общий допустимый улов составляет 41 тысяча тонн, а рекомендованная квота - 36 тысяч тонн.

• Кабмин одобрил соглашения между правительствами Абхазии и Никарагуа в области сельского хозяйства, культуры, спорта и образования.

Заседание Парламента

Заседание Парламента-Народного собрания Абхазии прошло 21 ноября. Депутаты приняли в первом чтении законопроект "О республиканском бюджете на 2020 год". Отчет по бюджету, представленный Минфином, привел к бурным обсуждениям.

В итоге:

доходы республиканского бюджета в 2020 году по прогнозам составят восемь миллиардов 115 миллионов 485 тысяч рублей,

расходы – восемь миллиардов 348 миллионов 485 тысяч рублей,

дефицит республиканского бюджета - 233 миллиона рублей,

общий объем государственного бюджета Абхазии на 2020 год, куда входят и местные бюджеты, по доходам составит десять миллиардов 262 миллиона 13 тысяч рублей,

по расходам - десять миллиардов 515 миллионов 690 тысяч рублей,д

дефицит госбюджета планируется в объеме 253 миллиона 677 тысяч рублей.

Госдоходы в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырастут на 40,5 миллиона рублей. Прогнозируемое увеличение собственных доходов – 124 миллиона рублей по сравнению с прошлым годом.

"Энергетик" за 60 миллионов

Парламент Абхазии на заседании 21 ноября также принял постановление "О включении здания пансионата "Энергетик" в Гагре в перечень объектов, подлежащих приватизации". Площадь пансионата составляет более 30 тысяч квадратных метров, площадь земельного участка – 4,7 гектара. Оценочная стоимость пансионата – 60 миллионов 549 тысяч рублей, начальная цена – 61 миллион рублей, срок восстановления объекта – три года с целевым сохранением.

Убийства в Сухуме и Гудауте

Самым резонансным событием недели стала стрельба в центре Сухума возле ресторана "Сан-Ремо" в пятницу 22 ноября.

Не менее четырех неизвестных в масках устроили стрельбу из автомата по посетителям ресторана.

В результате происшествия один человек, Астамур Шамба, погиб на месте, второй пострадавший, Алхас Авидзба, скончался после того, как был доставлен в медучреждение. По уточненным данным, трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума.

Тяжелое пулевое ранение в голову получила работница ресторана Доминика Акиртава, 1998 года рождения, которая сейчас находится в коме в реанимации Республиканской больницы.

Также в ЦРБ был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а во вторую клиническую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизням не угрожает опасность.

Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.

В субботу 23 ноября в Гудауте в ходе семейного конфликта был убит Тимур Котуа, 1991 года рождения.

Подозреваемый в его убийстве Тимур Чичба, 1977 года рождения, выстрелил в Котуа из охотничьего ружья, и от полученного в область шеи ранения Котуа скончался. Возбуждено уголовное дело.

Лучшие актеры

Порадовали на прошедшей неделе культурные новости.

Абхазский Государственный драмтеатр имени Чанба наградили дипломом "Лучший актерский ансамбль" на фестивале "Южная Сцена", который проходил в Нальчике с 17 по 22 ноября.

Абхаздрам показал на фестивале вновь восстановленный спектакль "Берег неба" режиссера Валерия Кове. С этим же спектаклем ранее, на фестивале "Сцена без границ" во Владикавказе, актеры театра победили в номинации "Лучший актерский ансамбль".

Что еще происходило на прошлой неделе: