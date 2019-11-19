Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава победил в заезде "Шесть часов Ле-Мана"

Гонка "Шесть часов Ле-Мана", в которой участвовал автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава, прошла в воскресенье 17 ноября.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Дмитрий Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана", об этом корреспонденту Sputnik рассказал сам Гвазава.

"Все наверняка слышали о культовой гонке "24 часа Ле-Мана", а мы ездили на той же трассе, но с немного измененной конфигурацией, так как гонка была шестичасовая. Это была финальная гонка чемпионата Франции по эндуранс - многочасовым гонкам. Мы стартовали с 21-й позиции из-за проблем в квалификации, но все же смогли финишировать первыми", - сказал Гвазава.

Гвазава добавил, что он и двое его коллег - Евгений Киреев и Владимир Чарчиян - выступали на автомобиле Mercedes-Benz GT4 мощностью около 580 лошадиных сил. Пилоты меняли друг друга каждые 45 минут и проехали за шесть часов 154 круга.

"Раньше я на ней ездил только на тестах. В гонках на этой модели автомобиля участвовал впервые. Машина отличная, до ста километров в час разгоняется меньше чем за четыре секунды. Буду на ней участвовать в Чемпионате Франции", - поделился планами Гвазава.

© Foto / предоставлено Дмитрием Гвазава Дмитрий Гвазава и двое его коллег - Евгений Киреев и Владимир Чарчиян - выступали на автомобиле Mercedes-Benz GT4

По его словам, протяженность трассы "Ле-Ман" составляет примерно четыре с половиной километра. Во время гонки шел дождь, и заезд выдался напряженным, так как покрытие гоночной трассы само по себе скользкое. При этом судьи строго следят за соблюдением правил на пит-стопах, и каждая ошибка команды могла предрешить исход заезда.

© Foto / предоставлено Дмитрием Гвазава Французская команда "Speed Car", в составе которой выступал Дмитрий Гвазава, победила в заезде "Шесть часов Ле-Мана"

Дмитрий Гвазава родился 16 марта 1988 года в Гудауте. Профессиональными автогонками он занимается с 2010 года. В ноябре 2018 года стал обладателем Кубка России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO. Гвазава переехал во Францию в 2019 году, участвует в Чемпионате Франции по гонкам класса GT4.

"Ле-Ман" — гоночная трасса вблизи города Ле-Ман во французском департаменте Сарта. Используется для самых известных гонок на выносливость "24 часа Ле-Мана".

Читайте также: