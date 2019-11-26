Основной закон: из истории Конституции Абхазии

Разработчикам Конституции Республики Абхазия приходилось действовать в тяжелых политических и экономических условиях. Республика только что пережила кровопролитную освободительную войну, в которой ценой больших потерь сумела отстоять право на свою государственность.

Наала Авидзба, Sputnik

Сложное время

Мировое сообщество занимало в грузино-абхазском конфликте сторону агрессора, Грузии. С ее стороны по-прежнему оставалась опасность реванша. Политика Российской Федерации в отношении Абхазии в тот период не предполагала признания независимого статуса республики.

Новой демократической стране нужен был документ, закладывающий основы государственного строительства. Конституционную комиссию возглавлял на тот момент председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба. 26 ноября 1994 года он был избран президентом. Подготовка к сессии Верховного Совета в тот день проходила, насколько это возможно в условиях Абхазии, негласно. Повестка дня заседания не объявлялась заранее. Причин тому было немало, так как соседние государства были настроены против подобных шагов Абхазии.

Участники тех исторических событий поделились своими воспоминаниями о них.

В одном из интервью корреспонденту Sputnik историк, политик Станислав Лакоба, занимавший в то время должность первого заместителя председателя Верховного Совета, назвал это время сложным. Обстановку усугубляла и ситуация в Чеченской республике, отметил Лакоба.

"Тогда был другой период, ельцинский, когда к нам очень негативно относились. Было очень много проблем. В ходе того, что происходило на Северном Кавказе, Шеварднадзе пытался нас представить как антироссийскую силу. Очень серьезные события произошли в Грозном. И именно в этот день, 26 ноября, мы собрались на заседание, где решался вопрос о принятии новой Конституции, а по сути, о переходе к президентской форме правления",- сказал Лакоба.

В апреле 1994 года Абхазия и Грузия, представители ООН, России и СБСЕ, в присутствии Генерального секретаря ООН подписали в Москве Заявление о мерах по политическому урегулированию. Этот документ констатировал факт отсутствия государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией. Позже директор Центра стратегических исследований при президенте, а в то время депутат Верховного Совета Абхазии Олег Дамения в интервью Sputnik отметил, что мировые политические силы уже не могли предпринять чего-то большего для разрешения конфликта.

"Международное сообщество исчерпало свою миссию по урегулированию конфликта. Большего сделать оно не могло. Для нас это означало, что в правовом плане надо было начать строительство государства. Нам нужно было подумать, как формировать свое государство в правовом плане. Мы пришли к выводу, что нам нужно принять новую Конституцию. На основе старой советской Конституции взаимодействовать с международным сообществом было нельзя. Нам надо было считаться с тем, как устроен мир, как устроены другие государства".

День принятия Конституции

В день принятия Конституции заседание прерывалось несколько раз. Из Москвы поступали звонки с требованием отложить этот вопрос, поделился воспоминаниями Станислав Лакоба.

"Я очень хорошо помню этот день. 26 ноября мы собрались в здании правительства по улице Лакоба, 21 на четвертом этаже. Шло заседание. Владислав Григорьевич Ардзинба тогда был председателем Верховного Совета, а я был первым заместителем председателя Верховного Совета. Решался вопрос о новой Конституции. Я очень хорошо помню, какой был нажим. Было очень много звонков. Владислав все время выходил куда-то на переговоры. Потом возвращался, каждый раз говорил коротко мне, так как мы рядом сидели, что спецпредставитель президента России настаивает на том, чтобы эта Конституция не была принята. Объяснялось это тем, что это помешает переговорному процессу с Грузией. После очередного выхода Владислав вернулся, был немножко взвинченным. Он спросил: "Как быть, как ты думаешь?". Я сказал, что если не сейчас, то потом мы никогда не примем этот документ", — рассказал Станислав Лакоба.

Он отметил, что не все депутаты тогда поддержали принятие основного закона. Несколько человек воздержались по разным обстоятельствам.

"Несмотря на все противодействие, Ардзинба сделал очень решительный шаг, и документ исторической важности был принят. Это был ответственный и смелый шаг, который стал возможным благодаря политической воле Ардзинба и депутатов Парламента", — подчеркнул Станислав Лакоба.

Конституция, принятая в тех непростых условиях, работает уже более 20 лет. Она отразила в себе реалии тяжелого послевоенного времени, когда была необходима сильная президентская власть, считает Лакоба. По его мнению, наиболее подходящий для Абхазии вариант Конституции стал результатом творческого поиска, основанном на мировом опыте.

"Документ показал свою жизнеспособность за прошедшие годы, и для того времени, можно сказать, что он был передовым. Особенно для такой молодой, но с древней государственностью, республики".

Конституция Республики Абхазия была принята на сессии Верховного Совета республики двенадцатого созыва. 3 октября 1999 года Конституция была одобрена всенародным голосованием.

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