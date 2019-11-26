Трахикарпус для "Абхазии": девять пальм высадят на набережной Махаджиров

Всего на набережной Махаджиров и на проспекте Леона администрация гостиничного комплекса "Абхазия" планирует посадить до 20 пальм трахикарпус.

СУХУМ, 26 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Девять пальм трахикарпус посадят на набережной Махаджиров вдоль гостиницы "Абхазия", - рассказала корреспонденту Sputnik Лиана Аршба, бухгалтер компании "Континенталь", которая в 2007 году приватизировала гостиничный комплекс "Абхазия".

"Это инициатива нашего директора Владимира Михайловича Бигвава (собственник гостиничного комплекса "Абхазия" - ред.). На всех старых фотографиях, когда гостиница еще функционировала, по периметру перед "Абхазией" можно увидеть пальмы. И у директора появилась идея вновь посадить перед гостиницей пальмы", - рассказала Аршба.

Два года назад администрация гостиничного комплекса уже высаживала 14 саженцев трахикарпуса. Но из-за нашествия вредителя все пальмы, за исключением трех, погибли.

"Вот сейчас мы вновь решили их посадить. Пальмы будут высажены по набережной Махаджиров вдоль гостиницы "Абхазия", а также по проспекту Леона, вдоль гостиницы "Ориенталь", - добавила Лиана Аршба.

Гостиница "Абхазия" в Сухуме была построена в 1930-х годах известным советским архитектором Владимиром Щуко. Комплекс занимает площадь в тридцать тысяч квадратных метров, его территория ограничена проспектом Леона, улицами Лакоба, Аидгылара и набережной Махаджиров.

© Фото : из архива Анзора Агумаа Гостеприимная "Абхазия"

Гостиничный комплекс включал в себя несколько различных зданий, в том числе бассейн, кофейню, булочную. Отель считался одним из лучших в СССР. В 80-х годах ХХ века в этой гостинице располагалось абхазское отделение старейшей советской туркомпании "Интурист".

Здание гостиницы "Абхазия" полностью сгорело во время пожара в 1985 году.

25 декабря 2007 года Парламент Абхазии принял закон "О приватизации имущественного комплекса гостиницы "Абхазия". Объект приватизировала компания "Континенталь", которая с учетом приватизационного сбора и государственных пошлин выплатила 73 миллиона рублей.

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