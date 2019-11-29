Шрамы столицы: путеводитель по следам вандалов в Сухуме

Самое "открыточное" и самое излюбленное место жителей и гостей столицы – сухумская набережная. Здесь "прописались" плут Тачкум, Пингвин-философ, искандеровские Чик и Ника, есть памятник молодой поэтессе с трагической судьбой Саиде Делба, была до последнего времени и одна из "лавок счастья" - трогательный и милый арт-объект группы энтузиастов. Всех их объединяет одно – они стали жертвой неизвестных вандалов.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Не место памяти

Кованую скамью, мемориальную доску и монумент в виде книги со строками стихов Саиды Делба (абхазская поэтесса, которая погибла во время Отечественной войны народа Абхазии – ред.) установили в нескольких шагах от Администрации президента, в парке Махаджиров, в августе 2015 года. За короткое время это место фактически стало знаковым, где проводят литературные встречи или акции памяти.

© Sputnik / Акоп Кущян Памятник юной поэтессе Саиде Делба

Идея увековечения памяти Саиды Делба появилась у молодых абхазских поэтов, которые хотели, чтобы эта часть набережной стала "местом поэтического паломничества". Инициативу поддержал комитет по молодежи и спорту при администрации Сухума.

Уже вскоре после открытия памятника неизвестные сломали лавочку, вырвали "золотое" перо и сорвали табличку со стихами и биографией Саиды Делба.

В комитете по вопросам молодежи и спорту возмутились, но памятник восстановили. Прошло еще немного времени, и варварская история повторилось. Долгое время маленький мемориал оставался раскуроченным. К 25-летию Победы и Независимости Абхазии комитет по вопросам молодежи и спорту снова его отремонтировал.

"Периодически конструкция страдает, неизвестные отрывают какие-то детали, ломают лавочку. Ремонт делает комитет по молодежи и спорту при администрации Сухума. Каждый раз, когда мы реставрируем, мы обращаемся к жителям и гостям столицы, чтобы они бережно относились к этому памятнику, пытаемся донести, что памятник посвящен поэтессе, у которой судьба трагично оборвалась во время войны. Но это мало помогает", – сетует главный специалист столичного комитета Эсма Квициния.

© Sputnik / Акоп Кущян Памятник юной поэтессе Саиде Делба

Сейчас лавочка и мемориальная доска на месте, но у кого-то вновь не дрогнула рука оторвать перо. Авторы не отчаиваются, планируют изменить дизайн лавочки и доски, но вот как убедить людей не разрушать, они пока придумать не могут.

"Мы надеемся на то, что люди, которые чаще всего там отдыхают, будут более сознательны, более ответственны и будут бережнее относиться ко всему окружающему", – добавила Квициния.

Обезвоженный Тачкум и Пингвин без книги

В нескольких шагах от легендарной кофейни "Брехаловка" выбрал себе место удалой старец с ироничным прищуром Тачкум. Скульптура Архипа Лабахуа представляет героя абхазских сказок, авантюриста, который выдает кусок сыра за камень, притворяясь, что выжимает из него воду. В сказке Тачкум сумел убедить великана в своей силе.

В 2018 году пьяной компании то ли не понравился ироничный прищур Тачкума, то ли молодые люди просто решили проверить на прочность бронзовую фигуру.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скульптура "Тачкум" на набережной Махаджиров

© Sputnik / Томас Тхайцук Погода

"По рассказам свидетелей, ребята сначала подожгли памятник, обложив его газетами. Но бронза просто так не плавится. После они стали с разбегу бить ногами скульптуру. Скульптура накренилась на 45 градусов. Мэрия очень быстро восстановила скульптуру. Но проблема в том, что во время акта вандализма были разрушены две трубы, которые проходят по всему "телу" и через локоть попадают в камень, который Тачкум держит в руке. Оттуда текла вода. Вся прелесть этой скульптуры была в камне с водой", – пояснил автор скульптуры Архип Лабахуа.

Другая скульптура "Пингвин" тоже работы Архипа Лабахуа около года назад лишилась книжки и пера.

Автор расстроен, но относится к ситуации философски - вандализм происходит везде и всегда, а в пример приводит кражу абстрактной бронзовой скульптуры Барбары Хепуорт в Лондонском Гайд-парке.

Архип Лабахуа намерен восстановить скульптуры. Однако, как он сам отмечает, без помощи городских властей ему сделать это будет сложно.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Пингвин-философ"

"Восстановить книжку не так сложно, перо чуть сложнее, потому что это бронзовое литье, и у нас нет сварщика, который работает с бронзой. А что касается Тачкума, то тут тоже понадобится помощь. Восстанавливать не так дорого, но сам я в одиночку не смогу, мне нужен небольшой бюджет, двое рабочих. Думаю, за два дня можно будет управиться", – считает Лабахуа.

Украденное "счастье"

Несчастье не обошло и "лавки счастья", которые в 2018 году на сухумской набережной установила команда Colors of Nation совместно с информационным агентством Sputnik Абхазия и компанией "Аквафон". Энтузиасты надеялись таким образом зарядить позитивной энергией жителей и гостей столицы, которые, посидев на этих лавочках, могли бы получить положительные эмоции и вспомнить о своих счастливых моментах в жизни.

© Sputnik / Константин Грецов Проект "Лавки счастья" на набережной в Очамчыре

Одной из лавочек довольно скоро сломали спинку. Ее отремонтировали. Возникла другая проблема – посетители набережной самовольно перемещали их по своему разумению. Лавочки закрепили на своих местах. И в ноябре 2019 года одной из "лавок счастья" все-таки "сделали ноги".

© Foto / Лилия Бадамшина Похищенная "Лавка счастья" на набережной Сухума

"Мне на днях сообщили, что на набережной пропала лавочка, которую делал Константин Грецов (бильд-редактор Sputnik Абхазия – ред.). Эта девушка спросила местных рыбаков, которые встретились на набережной, но и они не были в курсе того, что произошло, они ничего не видели, ничего не знают. Как предполагают рыбаки, просто кто-то себе на дачу забрал", – рассказала представитель Colors of Nation Анна Савилова.

В администрации Сухума заявили, что "лавку счастья" не трогали и не имеют понятия, куда она могла деться.

В милицию авторы проекта не стали обращаться. Сам автор украденной лавочки Константин Грецов не расстраивается и готов создать еще одну.

© Sputnik / Акоп Кущян "Лавки счастья" на набережной Сухума

"Раз украли именно мою лавочку, значит, она больше остальных понравилась кому-то, – шутит он. – Я не расстраиваюсь. Если авторы проекта захотят снова поставить лавочку на этом же месте, я снова сделаю "лавку счастья". Посмотрим, как получится".

Столица без шрамов

Кажется, что это мелочи, но из таких осязаемых деталей складывается неповторимый облик современного Сухума. По мнению жителей столицы, подобные акты вандализма должны караться законом.

"Когда на нашей набережной появились скульптуры Архипа Лабахуа и "лавки счастья", мы очень обрадовались. Это значит, что город живой, что здесь что-то делается. Кому мешают "лавки счастья" и другие скульптуры, не могу понять, – недоумевает сухумчанка Ирина. – Конечно, печально, что люди могут себе позволить разрушить чей-то труд. Однозначно плохо отношусь к таким варварским поступкам. Милиция должна бы разобраться во всем этом и наказать виновных, а администрации города надо лучше следить за своими памятниками".

© Sputnik / Акоп Кущян "Чик". Работа Архипа Лабахуа

В столичной администрации сообщили, что в понедельник 25 ноября и.о. главы Сухума Кан Кварчия дал распоряжение привести в порядок все поврежденные в городе памятники и скульптуры.

"Мэр поставил задачу компетентным службам восстановить разрушенные памятники и скульптуры. Если же повреждения серьезные и их восстановление требует большого бюджета, то мэр распорядился представить в ближайшее время проект по восстановлению. Все эти вопросы приняты на заметку. Например, в случае со скульптурой Тачкума, там не поступает вода. С этой проблемой могут справиться наши коммунальщики. А если там что-то художественное и серьезное, то мэр распорядился подключить к решению проблемы главного художника столицы", – отметили в администрации Сухума.

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