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Согласны с тактикой лечения: российские врачи осмотрели Доминику Акиртава

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Стрельба на набережной Сухума (19)
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Группа неизвестных в масках 22 ноября устроила стрельбу из автомата у ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров, в результате которой погибли два человека и трое были ранены.

СУХУМ, 29 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Врачи сочинской городской больницы №4 – нейрохирург Олег Мазманов и заведующий отделением реанимации Валерий Шустов прибыли в Абхазию для осмотра раненой во время перестрелки в Сухуме Доминики Акиртава, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

"Российские врачи совместно с абхазскими коллегами провели осмотр Доминики Акиртава, которая с 22 ноября находится в отделении реанимации Республиканской больницы в состоянии комы третьей степени, обсудили ход и перспективы лечения", - пишет пресс-служба ведомства.

По сообщению пресс-службы, российские медики согласились с ходом и тактикой лечения Акиртава.

"Мы полностью согласны с ходом и тактикой лечения девушки. Никаких разногласий в этом вопросе нет. На данном этапе выполнены все необходимые и возможные манипуляции. У нас бы сделали то же самое. В то же время, к сожалению, состояние остается очень тяжелым. Пациентка нетранспортабельна, с нестабильной гемодинамикой, поддерживается большими дозами вазопрессоров", - рассказал Мазманов.

Операция по удалению злокачественной опухоли
© Sputnik / Варвара Гертье
Пострадавшей во время стрельбы в Сухуме Доминике Акиртава провели операцию

Группа неизвестных в масках 22 ноября устроила стрельбу из автомата у ресторана "Сан-Ремо", расположенного на набережной Махаджиров. В результате происшествия двое погибли, Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Трое с ранениями были доставлены в больницы Сухума, в том числе Доминика Акиртава.

В ЦРБ также был доставлен с множественными огнестрельными ранениями обеих голеней Рустам Шамба, 1977 года рождения, а в городскую больницу с ранением руки Шамиль Авидзба, 1997 года рождения. Их жизни вне опасности.

В субботу 23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.

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Темы:
Стрельба на набережной Сухума (19)
Теги:
Министерство здравоохранения Абхазии, Абхазия, Сухум


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