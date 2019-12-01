Более 60 человек обследовали в Сухуме в рамках акции "Мобильная лаборатория"

Мобильная лаборатория, в которой любой желающий мог конфиденциально пройти обследование на ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис, работала на сухумской набережной во Всемирный день борьбы со СПИДом.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Шестьдесят два человека были бесплатно обследованы в рамках акции "Мобильная лаборатория" в воскресенье, 1 декабря, в Сухуме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

Акция проводилась Минздравом Абхазии совместно с Республиканским кожно-венерологическим диспансером и Центром СПИД и была посвящена Всемирному дню борьбы со СПИДом.

"Эта акция очень актуальна, поэтому мы проводим ее ежегодно уже несколько лет подряд. Она направлена на скрининговое выявление опасных заболеваний. Если придут хоть 50 человек, и мы кого-то выявим, это уже результат, так как мы их берем на учет и проводим дальнейшие мероприятия по диагностике и лечению", - сказал глава Минздрава, оценивший работу медиков на месте проведения акции.

Глава ведомства сообщил, что в настоящее время активно ведется работа над созданием регистра инфицированных гепатитами "В" и "С". По словам Цахнакия, это позволит прогнозировать дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации, планировать определенные мероприятия по диагностике и лечению этих инфекций, а также привлекать дополнительные ресурсы.

Ежегодно 1 декабря в мире отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day). Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.

На сегодняшний день продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека, принимающего антиретровирусные препараты, не отличается от продолжительности жизни здорового человека того же возраста.

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