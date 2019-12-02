"Княжеский" прием: президент Абхазии поднялся на борт круизного лайнера

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководством "Черноморских круизов" и "Росморречфлота" в Сухумском порту в понедельник 2 декабря, передает с места корреспондент Sputnik Абхазия.
"Князь Владимир" пришвартовался в Сухумском порту>>
Встреча прошла под аккомпанемент национальной музыки. Гостям предложили поднять винный рог в честь успешного захода лайнера и угоститься ачашвом.
После главу государства пригласили пройти на палубу "Князя Владимира".
Круизный лайнер "Князь Владимир" вышел из Сочинского морпорта вечером в воскресенье. Утром 2 декабря в порту столицы Абхазии его аплодисментами встречали жители Сухума.
По словам гендиректора ГК "Абхазское морское пароходство" Даура Ардзинба, лайнер, возможно, уйдет из Сухумского порта вечером в понедельник.
Регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России планируется наладить уже в 2020 году. Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.
В интервью Sputnik Абхазия заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении и количества рейсов.
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