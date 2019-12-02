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"Княжеский" прием: президент Абхазии поднялся на борт круизного лайнера

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Круизный лайнер "Князь Владимир" пришвартовался в порту Сухума около 9:40 в понедельник 2 декабря.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководством "Черноморских круизов" и "Росморречфлота" в Сухумском порту в понедельник 2 декабря, передает с места корреспондент Sputnik Абхазия. 

"Князь Владимир" пришвартовался в Сухумском порту>>

Встреча прошла под аккомпанемент национальной музыки. Гостям предложили поднять винный рог в честь успешного захода лайнера и угоститься ачашвом. 

После главу государства пригласили пройти на палубу "Князя Владимира". 

© Sputnik
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с руководством "Черноморские круизы" и "Росморечфлота" России

Круизный лайнер "Князь Владимир" вышел из Сочинского морпорта вечером в воскресенье. Утром 2 декабря в порту столицы Абхазии его аплодисментами встречали жители Сухума.

По словам гендиректора ГК "Абхазское морское пароходство" Даура Ардзинба, лайнер, возможно, уйдет из Сухумского порта вечером в понедельник.

Регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России планируется наладить уже в 2020 году. Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.

В интервью Sputnik Абхазия заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что если количество желающих путешествовать в Абхазию увеличится, то будет рассматриваться вопрос об увеличении и количества рейсов.

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