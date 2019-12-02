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Ушел, но обещал вернуться: "Князь Владимир" покинул порт Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Российский круизный лайнер "Князь Владимир" прибыл в порт Сухума около 9:40 в понедельник 2 декабря.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Круизный лайнер "Князь Владимир" после тестового захода покинул порт Сухума вечером в понедельник 2 декабря.

На пирсе сухумского порта собрались горожане и гости столицы. Около 19:30 экипаж судна убрал швартовые, и лайнер начал медленно удаляться от берега. В этот момент с крыши морского вокзала запустили салют.  

Круизный лайнер "Князь Владимир" вышел из Сочинского морпорта вечером в воскресенье. Утром 2 декабря в порту столицы Абхазии его аплодисментами встречали жители Сухума.

Регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России планируется наладить уже в 2020 году. Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.

Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарий Джиоев отметил, что первый заход лайнера с пассажирами на борту намечен на май следующего года.

В последний раз круизные лайнеры заходили в Сухумскую бухту в 1993 году. В послевоенное время и по сей день в морпорт заходили только грузовые суда.

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