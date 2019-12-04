Радиоуправляемые мишени: российские военные в Абхазии провели учебные стрельбы

Радиоуправляемое стрельбищное оборудование автоматически поднимает и опускает цели с отображением каждого попадания на мониторе у оператора на пункте управления.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Более трех тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили боевые стрельбы с использованием современного комплекса радиоуправляемого полевого стрельбищного оборудования ПСО-Р, сообщает пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что поражение мишеней, имитирующих живую силу противника, осуществляется только из стрелкового оружия, в том числе автоматов АК-74 и снайперских винтовок СВ-98.

"Радиоуправляемое переносное стрельбищное оборудование ПСО-Р, оснащенное компьютерами и радиопередающими устройствами, позволяет руководителю занятий по огневой подготовке при проведении стрельб давать в онлайн-режиме указания обучаемому по корректировке действий на рубеже открытия огня", - сказано в сообщении.

Кроме того, комплекс способен создавать мишенную обстановку из радиоуправляемых 40 целей и передавать сигнал при попадании в мишень.

Специальное учебное оборудование позволяет руководителям учений оперативно создавать различные тактические эпизоды с мишенями, что способствует повышению качества подготовки военных стрелков.

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