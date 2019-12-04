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Зима пришла: в высокогорном селе Псху выпал первый снег

© Foto / Сергей Зинченко
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Снег в окрестностях села Псху Сухумского района пошел вечером 3 декабря и продолжался до утра следующего дня.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадри Есиава. В высокогорном селе Псху Сухумского района выпал первый снег, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник пожарно-спасательного поста села Псху Сергей Зинченко.

"Выпало не много снега – около 15 сантиметров. Для нас это не много. Бывает, что до двух метров выпадает. Сейчас светит солнце, горы в снегу, а над ними голубое небо. Очень красиво", - поделился Зинченко.

Спасатель МЧС Абхазии добавил, что из-за выпадения снега в селе Псху никаких происшествий не было, проблем с электричеством не возникло. Местные жители с радостью восприняли природное явление, но на лыжи пока не становились, сказал Зинченко.

  • Первый снег в Псху
    © Foto / Сергей Зинченко
  • Первый снег на Псху
    © Foto / Сергей Зинченко
  • Первый снег на Псху
    © Foto / Сергей Зинченко
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© Foto / Сергей Зинченко
Первый снег в Псху

Село Псху расположено на высоте 760 метров над уровнем моря в горной котловине. Его жители занимаются животноводством, пчеловодством и охотой. Электричество в селе есть, телевидение и интернет у них работают через спутниковые антенны, питьевую воду берут из ручья.

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Теги:
погода в Абхазии, Псху, Абхазия


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