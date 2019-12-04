Часть Сухума останется без воды 6 и 7 декабря

В некоторых районах Сухума подача воды будет прекращена с полуночи 6 декабря до 20 часов 7 декабря.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в районах Сухума - Старый поселок, район села Яштуха, улица Адыгейская, верхняя часть улицы Гумская (ВИЭМ) с полуночи 6 декабря до 20 часов 7 декабря, сообщает МУП "Водоканал".

Также вода не будет поступать на верхние этажи многоэтажных домов в центральной части города.

Отключение связано с введением в эксплуатацию нового водовода.

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