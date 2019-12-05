По правилам: абхазским школьникам рассказали, как поступить в вузы России

СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Комплексное мероприятие под названием "Единый день выпускников", направленное на ознакомление учащихся с правилами поступления в вузы, прошло в Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik консультант представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов.

В течение пяти дней представители Россотрудничества и Абхазского госуниверситета знакомили абхазских выпускников с опытом проведения отбора кандидатов на поступление в российские вузы и Абхазский государственный университет. Встречи с будущими студентами прошли во всех районах республики.

"Да, довольно много учащихся интересуются поступлением в вузы, в зависимости, конечно, от места проведения мероприятия, где-то обучающихся больше, где-то меньше. Стоить отметить, что больше всего желающих поинтересоваться тем, как поступить в вуз России, было в городе Гал, там было около 250 человек. Мы наблюдаем, что интерес растет, были примеры, когда из Галского района ребята поступали на учебу в Российскую Федерацию", - отметил Кононов.

Всего в мероприятии приняли участие 600 абитуриентов, проинформировал Дмитрий Кононов.

"Конечно, мы довольны, большое количество ребят приняло участие в мероприятиях, мы довели до большого количества людей информацию о российских образовательных программах, об отборочной кампании. Каждый раз такое мероприятие нам позволяет снять массу вопросов у тех ребят, которые впервые принимают участие в отборочной кампании", - рассказал Кононов.

По его словам, традиционно комплексное мероприятие под названием "Единый день выпускников" является началом нашей отборочной кампании.

"В связи с тем, что пока информационная система не готова к приему документов, мы не принимаем документы, но мы выполнили свою задачу, рассказав молодежи Абхазии о том, какие документы должны быть, в какой форме они должны быть и на что необходимо обращать внимание", - сказал консультант представительства Дмитрий Кононов.

Ежегодно десятки будущих студентов из Абхазии стремятся получить бесплатные места в вузах по квотам, которые Россия выделяет на основе двусторонних соглашений о сотрудничестве в образовании.

"Свои образовательные программы в рамках проведения "Единого дня выпускников" презентовали Южный федеральный университет, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации и Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна", - подчеркнул Кононов.

По его словам, ребят всегда больше интересует не какая-то отдельная программа, а именно процедурные вопросы.

"Как принимать участие в отборочной кампании, как готовить документы, как сдать ЕГЭ в России. Потом, после мероприятия, они, конечно, имели возможность подойти, задать свой вопрос непосредственно вузу или сотрудникам представительства Россотрудничества. Они брали раздаточный материал, где можно ознакомиться со всеми возможными образовательными программами", - заметил он.

Отбором занимается представительство Россотрудничества в республике.

С 2016 года Абхазии было выделено более 450 квот для поступления в вузы России. Ежегодно количество лимитов сокращалось – если в 2016 году квоты были на 200 человек, то в этом году всего на 50.

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