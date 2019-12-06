Рекорды по хурме и нехватка мандаринов: осенние итоги экспорта урожая из Абхазии

К началу декабря из Абхазии в Россию было вывезено 180 тонн фейхоа, 105 тонн хурмы и 4 000 тонн мандаринов.

СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Экспорт хурмы и фейхоа в декабре в несколько раз превысил показатели прошлого года за аналогичный период, в то время как поставки мандаринов сократились в два раза, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия начальник таможенного поста "Псоу" Аляс Хишба.

По его словам, урожай хурмы и фейхоа в этом году бьет рекорды. Если в 2018 году в начале декабря было экспортировано всего пять тонн хурмы, то в этом году целых 105 тонн. К первым числам декабря из Абхазии в Россию было вывезено 180 тонн фейхоа, что более чем в три раза больше показателей прошлого года.

Тем временем экспорт мандаринов из Абхазии в Россию значительно снизился по сравнению с прошлым годом. К началу декабря было вывезено всего 4 000 тонн, в то время как за аналогичный период прошлого года экспортировано было 8 000 тонн цитрусовых.

Пик экспорта цитрусовых приходится на декабрь. Однако, если в прошлом году в декабре в день вывозилось до 500 килограммов мандаринов, то в этом году экспортируют не больше 200 килограммов.

"В этом году, действительно выдался неурожай мандаринов. Многие оптовые покупатели, которые приезжают в Абхазию на грузовых машинах, обратно уезжают пустыми. Мандаринов нет, а на те, что есть, очень высокая цена – 40 рублей за килограмм. С учетом таможенной пошлины многие считают уже не выгодным закупать их оптом и экспортировать", - отметил Хишба.

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Начальник таможенного поста уточнил, что при перевозе партий свыше 25 килограммов, необходимо получение сертификата Государственной службы карантинного контроля и Госстандарта. При перевозе больших партий цитрусовых таможенная служба взимает 0,1% от таможенной стоимости товара. Фирмы-перевозчики берут за килограмм цитрусовых 10 рублей.

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