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Обрекли на погибель: платаны "закатали в асфальт" в Сухуме

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191207/1028968855/Obrekli-na-pogibel-platany-zakatali-v-asfalt-v-Sukhume.html

Фотографии с "залитыми асфальтом" платанами на улице Акиртава в Сухуме поступили в редакцию Sputnik в субботу 7 декабря.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Залитые асфальтом платаны на улице Акиртава в Сухуме могут погибнуть, сказал Sputnik заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Академии наук Абхазии Сергей Бебия.

"Конечно же, корни нельзя закапывать. Нужно оставлять хотя бы два метра вокруг ствола. Дерево будет страдать и со временем погибнет. Если деревья оставить в таком же состоянии, они могут погибнуть в течение года", - объяснил специалист.

Платан - единственный представитель монотипного семейства платановые. Дерево получило свое название не просто так: с греческого название переводится как "широкий", и растение оправдывает свое имя: ствол широк даже у молодых деревьев, и в соответствии с названием у платана такие же широкие раскидистые ветви.

Ценные декоративные растения используются в городском озеленении. Род рассчитывает около десяти видов, которые произрастают в Средиземноморье, Северной Америке, Азии, Центральной Европе. Платаны также встречаются на Кавказе и в Крыму.

Продолжительность жизни дерева превышает две тысячи лет. Благодаря своим исполинским размерам, красивой густой кроне, резным листьям и многоцветию коры, это дерево может быть украшением любого городского сада или парка.

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Теги:
Абхазия, Сухум


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