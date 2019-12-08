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"Работаем": подача воды в районах Сухума будет восстановлена в течение дня

© AFP 2019 / Fred TANNEAU
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191208/1028970768/Rabotaem-podacha-vody-v-rayonakh-Sukhuma-budet-vosstanovlena-v-techenie-dnya.html

Подача питьевой воды была прекращена с 6 декабря в районах Сухума - Старый поселок, район села Яштуха, улица Адыгейская, верхняя часть улицы Гумская (ВИЭМ).

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по восстановлению подачи питьевой воды в некоторых районах Сухума будут завершены в течение дня 7 декабря, рассказал директор МУП "Водоканал" столицы Абхазии Александр Харазия.

"Работы ведем, вчера не успели закончить. Старый поселок уже подключен. Надеюсь, что в течение дня мы восстановим подачу воды в оставшиеся части города", - отметил Харазия и добавил, что вода в городе есть, но не хватает давления для ее подачи.

Подача питьевой воды была прекращена в районах Сухума - Старый поселок, район села Яштуха, улица Адыгейская, верхняя часть улицы Гумская (ВИЭМ) 6 декабря. Ранее МУП "Водоканал" сообщал, что восстановить подачу воды должны были 7 декабря.

Отключение связано с вводом в эксплуатацию нового водовода.

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Теги:
Водоканал Абхазии


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