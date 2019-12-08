Трансформатор, сгоревший в районе Центрального рынка Сухума, заменили

Поломка трансформатора стала причиной отключения электричества в жилых домах в районе Центрального рынка Сухума в субботу 7 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Вышедший из строя в районе Центрального рынка Сухума трансформатор заменен, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

"Вчера ночью мы поменяли трансформатор. Он, конечно, не новый, но рабочий. Проблема решена, и подача электроэнергии в этот район производится в штатном режиме", - сказал Джинджолия.

Техническое состояние сгоревшего трансформатора будет изучено и, если он подлежит ремонту, его восстановят. Возможно, трансформатор вернут на прежнее место или применят при необходимости на другом участке, добавил он.

По словам Джинджолия, рабочие бригады находятся в постоянной готовности и сразу выезжают на места электроаварий.

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