Валерий Бганба поздравил Виталия Мутко с днем рождения

Виталий Мутко стал вице-премьером правительства России после утверждения нового состава правительства президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 года.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба направил поздравительный адрес зампреду правительства России Виталию Мутко по случаю его дня рождения, сообщает пресс-служба кабмина Абхазии.

"Позвольте выразить отдельную благодарность за ваше личное участие и содействие в укреплении абхазо-российского сотрудничества. Наша республика высоко ценит отношения союзничества и стратегического партнерства, установившиеся между нами", - говорится в поздравительном адресе.

Резюмируя глава правительства Абхазии пожелал Виталию Мутко "крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов на ответственной должности".

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко был назначен председателем российских частей межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией, а также Южной Осетией 5 июня 2018 года.

Кроме того, российский премьер Дмитрий Медведев возложил ответственность по работе госпрограммы "Внешнеполитическая деятельность" в части сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией на вице-премьера Виталия Мутко.

Семнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией состоится в Москве в декабре 2019 года.

Заседания Межправительственной комиссии проводятся поочередно в России и в Абхазии. Первое заседание состоялось в марте 2010 года в Москве. На нем был принят меморандум, утвержден регламент работы, а позднее и сам Комплексный план социально-экономического развития Абхазии.

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