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Студенты в АГУ

Новый уровень: в АГУ откроют Центр обучения русскому языку

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку появится на базе педагогического факультета Абхазского Госуниверситета.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку откроется при абхазском Госуниверситете в начале 2020 года, рассказала завкафедры русской и зарубежной литературы АГУ Нателла Бахия.

"В Российской Федерации был объявлен тендер на выполнение программы, цель которой заключается в повышении уровеня знаний русского языка в национальных республиках. Этот тендер выиграл Чеченский педагогический университет, ректор которого Хож-Ахмед Халадов поддерживает связь с Россотрудничеством в Абхазии. Он сам предложил внедрить эту программу в абхазском университете", - отметила она.

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Она добавила, что преподавать русский язык в этом центре будут, как местные специалисты, так и чеченские. Из выделенных по программе средств планируется оснастить специальным оборудованием одну из аудиторий филологического факультета АГУ, что позволит обучать русскому языку дистанционно.

Посещать занятия смогут, в том числе, ученики старших классов, студенты, сотрудники государственных учреждений. Как долго проработает этот центр Бахия ответить затруднилась. По ее словам, все зависит от того, насколько он будет востребован. Записаться на курсы можно на филфаке АГУ.

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Теги:
русский язык, АГУ


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