"Два века": выставка к 80-летию Союза художников Абхазии открылась в Сухуме

"Два века" Варвары Бубновой сразу бросаются в глаза в Центральном выставочном зале Сухума. Небольшая картина, как ни одна другая, передает тему выставки – 80-летие Союза художников Абхазии. Два века – ХХ и ХХI – объединяют абхазских художников разного поколения, разного направления живописи и стиля.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Символично на выставке и другое. В ЦВЗ Сухума представили ни много ни мало 80 картин. Работы разных авторов и эпох, многих из них уже нет в живых.

© Sputnik "Два века" . Варвара Бубнова

"Мы постарались представить работы всех художников Абхазии. Здесь картины художников, которые стояли у истоков художественного искусства Абхазии. Это и Сергей Габелия, Тариел Ампар, Виталий Лакрба, Марина Эшба и многие другие. Они очень много сделали для развития нашего изобразительного искусства", – рассказал в интервью корреспонденту Sputnik председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.

За 80 лет абхазское художественное искусство развивалось во всех направлениях живописи. Это, по словам Джения, и реализм, и импрессионизм, и экспрессионизм, и кубизм, и модернизм и так далее. Современные художники также не отстают от своих предшественников. Они развиваются в модных на сегодняшний день направлениях – абстрактный реализм или сюрреализм.

"Сегодня у нас развит абстрактный реализм. На выставке абхазских художников в Москве очень удивили работы наших молодых художников Дианы Хинтба и Астанды Адлейба. У нас есть молодое поколение, которое продолжает развивать абхазское художественное искусство", – добавил Джения.

© Sputnik Выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии

Но несмотря на то, что в Абхазии за 80 лет было и есть много талантливых и именитых художников, в республике до сих пор нет полноценной картинной галереи. Более 40 лет работы абхазских художников "заперты" в холодной, необустроенной галерее, где они фактически портятся, заметил Джения. Если сейчас уже не построить полноценную картинную галерею, то большинство работ можно потерять.

"У нас в Абхазии есть много уникальных работ. Но уже 40 лет работы наших художников никто не видел. Мы их храним в так называемой галерее, где они гниют. В конце концов, я надеюсь, что нам начнут строить полноценную галерею. Без этого невозможно. Летом картины портятся из-за жары, зимой – из-за холода. Никаких условий сейчас для их хранения нет. Это важный вопрос", – подчеркнул председатель Союза художников.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия заметила, что за все годы существования Союза художников в Абхазии собрался большой фонд картин. Сегодня в Центральной картинной галерее хранится более четырех тысяч работ.

"Надеюсь, что когда-нибудь наша картинная галерея откроется и мы сможем выставить в хронологической последовательности работы наших художников", – подчеркнула она.

Поздравить художников Абхазии на выставку пришел посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Он признался, что в Сухуме не может проходить мимо картин абхазских художников и нередко приходит на набережную, чтобы посмотреть на работы, которые выставлены у колоннады.

"Регулярно стараюсь заглядывать не только на "Брехаловку", где расположились уличные художники. Но бываю и в галерее Сухума. Хочу по-дружески пожелать дальнейших успехов Союзу художников Абхазии в вашем поистине великом творчестве", – сказал Двинянин.

© Sputnik Выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии

Экспозиция в ЦВЗ не оставила равнодушным и других посетителей. Элеонора Николаевна призналась, что выставка, посвященная юбилею Союза художников, стала настоящим праздником для сухумчан.

"Мы довольны прежде всего тем, что такие выставки в Абхазии проводятся. Это для нас всех – большой праздник. Замечательные картины, приятные лица, много знакомых, – отметила она. – Пока посмотрели только четыре картины, но уже в восторге. Поражают краски, цветовая гамма. Вот, например, на картине "…" осенние краски. Но осенние не печальные, а радостные. Такой деревенский пейзаж, отражен быт абхазских крестьян – сбор винограда. Мужчина стоит с двумя корзинами на плечах. Корзины оригинально висят. Эти национальные элементы на картине хорошо знакомы. Очень интересно восприятие художником абхазской природы".

© Sputnik "Абхазские мотивы" Мхонджия В.К.

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