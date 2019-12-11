Пик сезона: более шести тысяч тонн цитрусовых экспортировали из Абхазии в Россию

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Более шести тысяч тонн цитрусовых экспортировали из Абхазии в Россию, сообщили Sputnik в пресс-службе Сочинской таможни.
В сутки таможенники оформляют в среднем до 200 тонн цитрусовых. Ежедневно через российско-абхазскую границу проходит порядка ста грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.
"Так как цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводятся в приоритетном порядке, в сжатые сроки", – отметили в ведомстве.
С начала октября общий объем ввезенной сельхозпродукции – фейхоа, хурма, томаты – составляет шесть тысяч 873 тонны.
Как ранее рассказали Sputnik в таможенной службе Абхазии, урожай хурмы и фейхоа в 2019 году бьет рекорды. Если в 2018 году за аналогичный период было экспортировано всего пять тонн хурмы, то в этом году целых 105 тонн.
Урожай фейхоа увеличился почти в три раза. К началу декабря из Абхазии в Россию было вывезено 180 тонн фейхоа.
При перевозе партий сельхозпродукции свыше 25 килограммов необходимо получение сертификата Государственной службы карантинного контроля и Госстандарта. При перевозе больших партий цитрусовых таможенная служба взимает 0,1% от таможенной стоимости товара. Фирмы-перевозчики берут за килограмм цитрусовых 10 рублей.
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