Пик сезона: более шести тысяч тонн цитрусовых экспортировали из Абхазии в Россию

Первые партии мандаринов из Абхазии стали ввозить в Россию в начале октября 2019 года, пиком же сезона традиционно считается декабрь.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Более шести тысяч тонн цитрусовых экспортировали из Абхазии в Россию, сообщили Sputnik в пресс-службе Сочинской таможни.

В сутки таможенники оформляют в среднем до 200 тонн цитрусовых. Ежедневно через российско-абхазскую границу проходит порядка ста грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.

"Так как цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводятся в приоритетном порядке, в сжатые сроки", – отметили в ведомстве.

Середина декабря традиционно считается пиком "мандаринового сезона". Но, как отмечают в таможенной службе, в этом году наблюдается снижение товаропотока мандаринов из Абхазии почти наполовину. В 2018 году за аналогичный период сельскохозяйственного сезона было оформлено 12 тысяч тонн цитрусовых. В сутки в среднем оформлялось до 700 тонн мандаринов. В 2018 году по итогам сезона, с октября по февраль, из Абхазии в Россию импортировали порядка 37 тысяч тонн цитрусовых.

С начала октября общий объем ввезенной сельхозпродукции – фейхоа, хурма, томаты – составляет шесть тысяч 873 тонны.

Как ранее рассказали Sputnik в таможенной службе Абхазии, урожай хурмы и фейхоа в 2019 году бьет рекорды. Если в 2018 году за аналогичный период было экспортировано всего пять тонн хурмы, то в этом году целых 105 тонн.

Урожай фейхоа увеличился почти в три раза. К началу декабря из Абхазии в Россию было вывезено 180 тонн фейхоа.

Часто из Абхазии в Россию под видом мандаринов пытаются вывезти контрабанду. Так в конце ноября на грузовом автомобиле марки MAN из Абхазии пытались незаконно вывезти крупную партию табачной продукции. Правонарушитель пытался оформить документы на 20 тонн цитрусовых, однако в ходе осмотра грузовика у таможенников возникло подозрение на наличие тайников. В результате в фуре обнаружили 19 тысяч 747 блоков сигарет. Незаконный товар был задержан.

При перевозе партий сельхозпродукции свыше 25 килограммов необходимо получение сертификата Государственной службы карантинного контроля и Госстандарта. При перевозе больших партий цитрусовых таможенная служба взимает 0,1% от таможенной стоимости товара. Фирмы-перевозчики берут за килограмм цитрусовых 10 рублей.

Читайте также: