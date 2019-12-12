Сложный и напряженный: Даур Кове оценил 50-й раунд переговоров в Женеве

Юбилейный 50-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС, состоялся 10 и 11 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Давая оценку пятидесятому раунду, можно сказать, что он был достаточно сложным и напряженным, сказал в интервью радио Sputnik министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

"Открывая сессию, сопредседателями была выражена серьезная обеспокоенность продолжающейся эскалацией напряженности на границе Южной Осетии. Была дана оценка югоосетинской стороной незаконности установки блокпоста со стороны Грузии", - отметил министр.

Он подчеркнул, что обсуждалась возможность выхода из того тупика, который сложился благодаря недальновидным действиям грузинской стороны. Также обсуждали вопрос, связанный с задержанием грузинского врача в связи с незаконным переходом государственной границы Южной Осетии.

"Говоря о ситуации в Галском районе, сопредседателями была отмечено, что ситуация в районе остается достаточно стабильной, безопасной. Была отмечена динамика, связанная с выдачей абхазскими властями жителям Галского района документов, идентифицирующих их личность", - рассказал Даур Кове.

Абхазская сторона на переговорах подняла ряд вопросов по решению проблем, которые сегодня существуют, в частности, вопросов ограничения прав и свобод граждан Абхазии, непосредственно касающихся свободы передвижения.

"Мы поставили вопрос о возможности передвижения и поиску решения того, чтобы граждане Абхазии, используя абхазские национальные заграничные паспорта, имели возможность передвигаться по миру, соответственно, мы предлагали определенные решения", - сообщил глава МИД Абхазии.

Говоря о надеждах и ожиданиях пятидесятого раунда Женевских переговоров, Кове с сожалением отметил, что абхазская сторона не увидела готовности грузинской стороны к поиску компромиссов для решения многих задач.

"Была небольшая надежда на то, что 50-й раунд является юбилейным, и, учитывая это, мы сможем принять совместное устное заявление о неприменении силы. Но грузинская сторона при поддержке делегации США в очередной раз проявила очень неконструктивный подход к решению этого вопроса. Соответственно, решение этого вопроса было перенесено на следующий раунд. Говоря о том, что Грузия категорически отказывается обсуждать аспекты документа, здесь есть нюанс, так как Грузия пытается представить, что Женевские дискуссии являются сугубо российско-грузинской площадкой, что в корне неверно", - заметил министр.

Речь идет о том, что документ о неприменении силы должен быть подписан между Абхазией и Грузией, между Грузией и Южной Осетией.

Также абхазская сторона ставила вопрос о том, чтобы представителям Абхазии давали возможность выступать на международных площадках. Отсутствие такой возможности серьезно осложняет ведение переговоров по различным темам, поэтому Абхазия ищет варианты решения этого вопроса, сказал глава МИД республики.

"Каких-то особенностей в проведении юбилейного раунда не было, он был достаточно сложным и напряженным. По итогам была определена дата проведения следующего раунда Женевских дискуссий. Хочу отметить, что мы будем продолжать ставить актуальные для Абхазии вопросы, в частности возможность использовать абхазские паспорта для путешествий по миру", - заметил Кове.

В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой министром иностранных дел Дауром Кове, вошли заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба, сотрудники МИД Абхазии Лаша Авидзба и Артур Гагулия.

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