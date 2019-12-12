"Просто ужас": стерилизацию бродячих собак провели в Ткуарчале

Акции по стерилизации собак, инициатором которых была зоозащитница Саида Отырба, были проведены в Пицунде и Гагре в 2019 году.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Первая акция по стерилизации бродячих и домашних животных началась в Ткуарчале в четверг 12 декабря, рассказала корреспонденту Sputnik зоозащитница, руководитель приюта для собак "Топа" и фонда "Багира" Саида Отырба.

"Тут творится настоящий ужас. Очень много бродячих собак и, возможно, это не последняя акция в Ткуарчале. За сегодня мы простерилизовали 12 бродячих собак, четыре домашних и шесть кошек", - отметила Отырба.

Она добавила, что для стерилизации пригласили ветеринара из Сочи. Деньги на акцию пожертвовали неравнодушные люди, благодаря которым удалось собрать 35 тысяч рублей. Часть из них ушла на медикаменты, топливо для автотранспорта и корм.

Собак приходится отлавливать не только в черте города, но и на местной свалке. Некоторые местные жители, узнав об акции, привезли своих домашних питомцев. Всем простерилизованным собакам вшивают бирку в ухо.

Подобные акции с вакцинацией от бешенства Саидой Отырба проводились в Пицунде и Гагре за счет средств из пожертвований и РУП ОП "Курорт Пицунда". В этих городах в общей сложности было простерилизовано около 80 бродячих собак. На сегодняшний день в приюте "Топа", который расположен в селе Сальма, содержатся более 180 собак.

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