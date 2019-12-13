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Итальянские мотивы: кипарисы и индийскую сирень посадили в Гудауте

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В Абхазии
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84 кипариса и лагерстремии индийской (индийская сирень) специально привезли из Италии для озеленения одной из центральных улиц Гудауты.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кипарисы и лагерстремию индийскую высадили на проспекте Героев в Гудауте в рамках озеленения города, сообщила ландшафтный дизайнер при администрации города Кристина Гумба.

Всего высажено 84 дерева – по 42 саженца кипарисов и индийской сирени.

"Проспект Героев – одна из центральных улиц. Там, где были пустоты, мы туда и посадили деревья. Сажать начали позавчера, одновременно делаем опоры для деревьев. Кипарисы уже в высоту два с половиной метра, а лагерстремия – до трех метров. Посадки планируем завершить сегодня", – рассказала Кристина Гумба.

© Sputnik
Посадка деревьев в Гудауте
На озеленение улицы было потрачено более миллиона рублей. Саженцы привезли из Италии. В планах у администрации города также озеленить улицу Ардзинба.

Озеленение Гудауты началось в 2018 году в рамках благоустройства города. Тогда администрация района вырубила платановую аллею на улице Дзидзария. Вместо старых деревьев посадили сто саженцев конского каштана.

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