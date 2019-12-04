Дежурные не спят: военные ЮВО в Абхазии отразили нападение "боевиков"

По замыслу тренировки "террористы" проникли на территорию военного городка и попытались заминировать и подорвать оружейный склад.

СУХУМ, 4 дек - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии в рамках тренировки дежурного подразделения уничтожили отряд условного противника, напавшего на военный городок, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе занятия было использовано около 20 имитационных взрывных зарядов ИМ-120, свыше десяти дымовых шашек и более двух тысяч холостых боеприпасов к пулеметам и автоматам Калашникова" - говорится в сообщении.

Отмечается, что, поднятое по тревоге, дежурное подразделение оперативного реагирования отработало блокирование и уничтожение условного противника на осажденной территории и вблизи зданий складов оружия.

Кроме того, саперная группа дежурного подразделения с помощью миноискателей ИНВУ "Коршун" и металлоискателей "ИМПС" провела инженерную разведку и обезвредила "бомбы", установленные условными бандитами.

Подобные тренировки по противодействию незаконным вооруженным формированиям проводятся регулярно не только в расположении военного городка, но и на полигонах Цабал и Нагвалоу, отметили в пресс-службе ЮВО.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих. Было задействовано более десяти единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и бронемашины "Тигр".

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