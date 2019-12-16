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Хаджимба представил Адгура Агрба коллективу Генпрокуратуры

© Foto / Генеральная Прокуратура Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Предшественник Адгура Агрба - Заур Ачба - был освобожден от должности 2 декабря, кандидатуру нового генпрокурора в ходе тайного голосования поддержали 25 депутатов, шестеро проголосовали против.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил коллективу Генпрокуратуры нового генерального прокуратора республики Адгура Агрба, сообщается на сайте ведомства.

Генеральная прокуратура республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Генпрокурор Абхазии Зураб Ачба освобожден от должности

На сессии в четверг, 12 декабря, депутаты Народного Собрания одобрили тайным голосованием представление главы государства о назначении на должность генпрокурора Адгура Агрба.

За кандидатуру Агрба проголосовали 25 депутатов, против - шестеро.

Его предшественник Зураб Ачба был освобожден от должности в понедельник 2 декабря.

В этот день на площади Свободы в Сухуме собралось около 300 человек в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в центре столицы 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел.

Позже, 2 декабря, глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об отставке генерального прокурора.

Парламент провел внеочередное собрание, на котором тайным голосованием было принято решение освободить от занимаемой должности генпрокурора Зураба Ачба и его заместителя Эшсоу Какалия.

Причиной отставок в силовом блоке страны стали неудовлетворительные результаты расследования громкого преступления в Сухуме 22 ноября.

4 декабря министром внутренних дел был назначен Раули Смыр.

Новый генпрокурор Адгур Агрба родился 15 января 1981 года. В 2005 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. В органах прокуратуры работает с 2002 года. С 8 декабря 2015 года занимает должность заместителя генпрокурора Абхазии – военного прокурора.

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Теги:
Генеральная прокуратура Абхазии


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