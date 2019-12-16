Выкуп из "рабства": житель Абхазии спас львенка от "фотоживодеров"

СУХУМ, 16 дек- Sputnik, Асмат Цвижба. Житель Сухума выкупил и приютил львенка, которого использовали для фотосессий в Новом Афоне, рассказала в интервью Sputnik соучредитель фонда "Багира" Юлия Эмухвари.
По ее словам, после возмущений людей в социальных сетях о жестоком обращении с львенком и его незаконном использовании, она не раз обращалась в Природоохранную прокуратуру Абхазии и Госкомитету по экологии и охране природы.
В Госкомитете по экологии и охране природы женщине объяснили, что имеют право изъять животное, но не смогут позаботиться о его дальнейшей судьбе, так как в Абхазии нет центра реабилитации диких животных.
"Тогда мы нашли в Москве реабилитационный центр для диких животных, который уже готов был принять львенка. С этой новостью я пришла в Госкомитет, но мне сказали, что ничего не получится и даже обвинили меня, что я пытаюсь заработать на этом деле", - рассказала женщина.
Эмухвари отметила, что с каждым днем львенку становилось все хуже, и тогда ее родственник взял на себя ответственность и выкупил его у хозяев за 25 тысяч.
"Сейчас он находится в комфортных условиях. Но я обещала человеку, что никогда не назову его имени. Насколько я знаю, старые хозяева львенка купили его за 50 тысяч, а в день он приносил до 20 тысяч рублей. Но, когда его выкупали, он был практически трупом", - рассказала она.
По словам женщины, пятимесячный львенок постепенно приходит в себя, он находится под наблюдением ветеринаров. Львенок не агрессивен, не опасен для людей. Вскоре новые хозяева планируют построить для него свой небольшой "дом".
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