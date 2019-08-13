Барциц о заработке на фото животных с туристами: нужно бороться радикальными методами

В социальных сетях периодически активно обсуждают видео, на котором туристам предлагают сфотографироваться с дикими экзотическими животными: львенком, медвежонком или с редкими птицами.
"Лично я отрицательно к этому отношусь, и у Министерства по курортам и туризму тоже отрицательная позиция. "Фотоживодеры", которые зарабатывают деньги на несчастных животных, не думают о последствиях, о вреде, который могут причинить людям сами животные, какие заболеваниями могут передаться туристам. Есть постановление Кабинета Министров от 2016 года о содержании диких животных в неволе, где все четко прописано. Считаю, что с этим явлением надо бороться более жестко", - сказал Барциц.
Решение проблемы Астамур Барциц видит в применении радикальных мер.
"В этом случае надо все решать радикальными методами. Отвечу как гражданин страны. Я бы изъял всех этих животных и передал бы их в места, где их могут содержать. У нас, к сожалению, нет специализированных мест для этого, но почему бы не открыть контактные зоопарки, как во многих странах мира. Конечно, надо продумать, как они будут финансироваться. Можно также передать в зоопарки России, например", - отметил заместитель министра.
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