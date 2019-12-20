17:30 20 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.41
  • EUR69.38
Поиск
МВД

Фейковые рассылки: МВД опровергло слухи о наркотических конфетах в школах Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
360 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102341/94/1023419459.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191220/1029063945/Feykovye-rassylki-MVD-oproverglo-slukhi-o-narkoticheskikh-konfetakh-v-shkolakh-Abkhazii.html

Аудиосообщения о случаях отравления наркотическими средствами в виде конфет в школах Абхазии распространились в республике в четверг 19 декабря.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В медучреждениях Абхазии не было зафиксировано ни одного случая с признаками токсичного отравления подростков, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

"Подобные фейковые рассылки систематически появляются в России и постсоветских республиках и доходят до нас. В данном случае в аудиосообщениях упоминали конкретные фамилии учеников школ Абхазии и факты их отравления наркотическим средством, но это не было подтверждено. Также к нам не поступали обращения от самих школ. Распространяющиеся фотографии конфет с наркотическим эффектом скопированы с других интернет ресурсов", - отметили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе отметили, что сотрудники МВД систематически проводят мониторинг и информационно-профилактические работы в городских и районных школах республики с учениками старших классов, педагогами и их родителями.

Читайте также:

Теги:
наркотики, МВД Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Путин и 1895 журналистов: большая пресс-конференция президента России
"Приступить немедленно": почему Трамп требует начать процедуру импичмента
Вашингтония из Италии: интересные факты о новых пальмах в Сухуме
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться