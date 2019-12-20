Фейковые рассылки: МВД опровергло слухи о наркотических конфетах в школах Абхазии

СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В медучреждениях Абхазии не было зафиксировано ни одного случая с признаками токсичного отравления подростков, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.
"Подобные фейковые рассылки систематически появляются в России и постсоветских республиках и доходят до нас. В данном случае в аудиосообщениях упоминали конкретные фамилии учеников школ Абхазии и факты их отравления наркотическим средством, но это не было подтверждено. Также к нам не поступали обращения от самих школ. Распространяющиеся фотографии конфет с наркотическим эффектом скопированы с других интернет ресурсов", - отметили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе отметили, что сотрудники МВД систематически проводят мониторинг и информационно-профилактические работы в городских и районных школах республики с учениками старших классов, педагогами и их родителями.
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