Цитрусовый спад: что мешает Абхазии заработать на экспорте мандаринов

Сколько цитрусовых удастся экспортировать Абхазии в этом году, как власти помогают крестьянам и что нужно делать для увеличения урожая лимонов и мандаринов, рассказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какалия.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. В 2019 году в Абхазии неурожай цитрусовых, по сравнению с прошлым годом экспорт сильно упал.

"В прошлом году урожай цитрусовых в Абхазии был очень хорошим, республика экспортировала более 40 тысяч тонн. В этом году сбор цитрусов все еще продолжается, но урожай по сравнению с прошлым годом хуже практически в два раза – ожидается более 17 тысяч тонн", - отметил он.

Спад урожая цитрусовых в 2019 году связан с сезонностью – если в один год деревья дают большой урожай, то, как правило, на следующий год его становится меньше, сказал Амиран Какалия.

"В конце года мы получим дополнительные сведения о количестве вывезенных цитрусовых из Абхазии. Такую информацию мы получаем каждые десять дней, по последним данным, за пределы республики уже отправлено более семи тысяч тонн", - проинформировал он.

Кабинет министров Абхазии на заседании 28 октября установил закупочные цены на цитрусовые плоды урожая 2019 года. Согласно проекту постановления, цена за один килограмм мандаринов и апельсинов – 19 рублей 50 копеек. Цена за один килограмм лимонов установлена на уровне 20 рублей.

"В постановлении Кабмина отмечено, что килограмм мандаринов и апельсинов нельзя продавать ниже, чем за 19 рублей 50 копеек. При перевозке цитрусовых в Россию, необходимо оплачивать 20% НДС. Но цитрусы стоят больше, можно принять решение не продавать ниже 30 или 35 рублей, но тем, кто вывозит продукцию это невыгодно, потому, что НДС в этом случае они тоже должны платить больше, поэтому установлены такие цены", - говорит председатель Государственного комитета по сельскому хозяйству.

В 2019 году ведомство оказало помощь крестьянам в борьбе с вредителями, которые опасны в том числе и для цитрусовых.

"Мы бесплатно обеспечивали людей химическими препаратами для борьбы с мраморными клопами. Всего мы раздали препаратов, которые можно было растворить в 19 миллионах литров воды, на эти цели государство выделило средства", - отметил Какалия.

Амиран Какалия сказал, что необходимо высаживать цитрусовые деревья, так как существующие посадки были сделаны в 60-70-х годах прошлого века. Для этого нужна специальная программа, которую нужно реализовывать во взаимодействии с Институтом сельского хозяйства.

Читайте также: