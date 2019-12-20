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Абхазская лепта: в Сухуме прошла акция "Дорога памяти"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191220/1029065994/Abkhazskaya-lepta-v-Sukhume-proshla-aktsiya-Doroga-pamyati-.html

Акция "Дорога памяти", инициированная посольством России в Абхазии, началась в среду 18 декабря.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Акция "Дорога памяти", приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Сухуме в пятницу 20 декабря.

Акция "Дорога памяти" была инициирована посольством России в Абхазии. Мероприятие поддержали музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Министерство обороны Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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18 декабря организаторы акции произвели выемку земли в местах захоронения в Очамчыре, в селах Дранда, Баслата, Нижняя Эшера, а также в парке Курченко в Сухуме. Последним пунктом стал памятник Неизвестному солдату в Сухуме. Капсулу с частицами грунта из Абхазии теперь отправят в Москву. Ее поставят на территории мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России.

"Это лепта Абхазии в проект под названием "Дорога памяти", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Дорога памяти" – еще одна дань памяти героев, отдавших свою жизнь для защиты Отчизны. Делая забор земли с захоронений, мы как бы объединяем все воинские мемориалы в один. Это подлинное свидетельство причастности к нашей общей истории, которую стараются забыть в некоторых странах Восточной Европы, да и в соседней Грузии тоже. Искренне рад, что в этом вопросе Абхазия твердо стоит за историческую правду. Ибо здесь помнят, как все было на самом деле", – сказал советник посольства РФ в Абхазии Владислав Нечипоренко.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция "Дорога памяти"

Директор музея Боевой Славы Мзия Бейя отметила важность акции, которая проводится Министерством обороны России. Она напомнила, что в Великой Отечественной войне участвовало более 55 с половиной тысяч жителей Абхазии, из которых более 17 тысяч не вернулись с фронта.

"Для нас всегда останется примером подвиг тех, кто отстоял Родину и принес победу в Великой Отечественной войне. Это наша история, которую нужно чтить и помнить. И акция, которую мы проводим, посвящена именно этому",  – подчеркнула Бейя.

В акции "Дорога памяти" в Сухуме принял участие и ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шония.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция "Дорога памяти"
"В 1941 году немецкие фашисты хотели уничтожить не только Россию, но и Абхазию, и другие страны большого Советского Союза. Несмотря на то, что удар был неожиданный, наши соотечественники встали на защиту общей Родины. К сожалению, уже нет с нами многих героев, которые проливали свою кровь на полях Великой Отечественной войны. Молодые поколения всегда должны помнить, какой ценой досталась та Победа", – отметил он.

Акция "Дорога памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она проходит во многих европейских городах. В рамках акции производится забор земли с воинских захоронений. Капсулы с грунтом из разных стран установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных сил России, который возводится в Московской области. Цель акции – помочь сохранить историю Второй мировой, не допустив ее переписывания.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Акция "Дорога памяти"

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Теги:
Великая Отечественная война (1941-1945), Абхазия


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