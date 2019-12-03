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Медвенский о памяти павших в ВОВ: кому как не нам в Абхазии знать, что такое война

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Историк Николай Медвенский в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, насколько важно для молодого поколения сохранить память о героях Великой Отечественной войны, сражавшихся против гитлеровской Германии.

Начиная с 2014 года, 3 декабря в России и во многих других странах отмечается День Неизвестного солдата. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно захоронен прах одного из неизвестных солдат, найденного на поле боя. Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал символичным местом для всех, кто не знает, как погибли их родные и близкие, и где они погребены. В Сухуме этим местом является памятник Неизвестному солдату на набережной Диоскуров, у которого погребены останки советских солдат, погибших на Марухском перевале в 1942 году.

"Кому как не нам в Абхазии знать, что такое война. Сколько бы лет не прошло после Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии, память о павших и пропавших никогда не должна быть забыта. Более того, эту память надо хранить и передавать молодым поколениям, даже тем, кто еще не родился. Об этом надо думать уже сейчас", - отметил Медвенский.

К памятнику Неизвестного солдата в Сухуме приходят люди 9 мая и 3 декабря.

"И во время войны в Абхазии и после нее, эта традиция не прерывалась. Потому что каждый третий из тех бойцов и командиров, кто был призван в ряды Вооруженных сил СССР не вернулся. Речь идет не только о мужчинах, но и о женщинах. Почти тысяча женщин ушла на фронт. Каждая семья может немало рассказать о своих героях", - сказал Николай Медвенский.

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Теги:
День Неизвестного Солдата, Великая Отечественная война (1941-1945)


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