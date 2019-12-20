СГБ Абхазии выразила соболезнования коллегам из ФСБ после стрельбы в Москве

При стрельбе на улице Большая Лубянка в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ. Еще пять человек получили ранения. Нападавший нейтрализован.

СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Председатель Службы государственной безопасности Абхазии Зураб Маргания выразил соболезнования директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову в связи с гибелью сотрудника ФСБ в результате вчерашнего происшествия в центре Москвы, сообщается на сайте ведомства.

"От имени руководства и сотрудников Службы государственной безопасности Республики Абхазия, от себя лично выражаю искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего в результате инцидента, произошедшего вечером 19 декабря в Москве, у здания ФСБ России на Лубянке. В Абхазии с сожалением воспринято известие о данном событии. В этот час мы скорбим вместе с Вами, с родными, близкими и коллегами погибшего. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме председателя СГБ.

По данным Минздрава России, среди пострадавших есть один гражданский.

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

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