"Окно" в Европу и проекты в Абхазии: в ВААК подвели итоги работы за 2019 год

Пресс-конференция по итогам рабочей поездки в страны Западной Европы делегации Всемирного абхазо-абазинского конгресса и деятельности организации за 2019 год состоялась в Сухуме в понедельник 23 декабря.

Сотрудники ВААК рассказали журналистам о том, в каких странах открылись региональные отделения Конгресса, какие сложности испытывают представители народа абаза и удалось ли им сохранить свою культуру, а также о том, какие проекты были реализованы на территории республики и сколько денег на них было потрачено за два года.

Бадри Есиава, Sputnik

Всемирный абхазо-абазинский конгресс открыл четыре региональных отделения в странах Западной Европы – Великобритании, Германии, Бельгии и Голландии. Всего по всему миру 11 таких отделений.

На пресс-конференции в Сухуме показали видеоролик о том, как прошли встречи с представителями народов абаза в Европе, некоторые из которых обратились к своим соотечественникам с приветственной речью на абхазском языке.

Член Высшего совета ВААК Вячеслав Чирикба рассказал, что встреча с представителями абхазской диаспоры в Лондоне прошла в теплой атмосфере. На ней было принято решение об открытии одного из региональных отделений Конгресса в Великобритании.

"Главой этого отделения была выбрана Йешим Атрыш-пха – очень известная фигура в Абхазии, грамотная и интеллигентная женщина. Общее желание членов нашей диаспоры было усилить контакты на всех уровнях с родиной, а так же между диаспоральными общинами, в том числе в Европе, Турции", - отметил Чирикба.

Исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба признался, что перед открытием каждого отделения сотрудники Конгресса испытывали волнение и переживания. Связано это было с тем, что изначально не было известно, сколько людей придет на запланированные встречи и будет ли им это интересно. Тревога оказалась напрасной. Например, на встрече в голландском Роттердаме даже понадобились дополнительные кресла в помещении.

Многие выразили желание вступить в региональное отделение ВААК в Голландии, молодежь проявила активность в вопросах продвижения идей по консолидации народа абаза, добавил Гицба. Главой голландского отделения конгресса стал Эргюн Ашуба.

Не менее успешной стала встреча с соотечественниками в Бельгии, где также создали региональное отделение Конгресса, которое возглавил сын абхазского общественно-политического деятеля Геннадия Аламиа – Даур Аламиа.

Четвертое региональное отделение ВААК открылось в германском Мосбурге, где 27 лет назад создали абхазский культурный центр "Дернек", в который входит более ста человек. Руководитель Инфопортала ВААК Амина Лазба поделилась тем, что атмосфера, которая царила на встрече, в большей степени напоминала семейную.

"Руководителем этого отделения стал Тайфун Пачулия, который живет в Германии более сорока лет. Как и в Великобритании, Голландии и Бельгии, встреча прошла в теплой, дружеской, семейной обстановке. Мы видели, как в ходе общения наши соотечественники проникали в идеи Конгресса. По их словам, они очень скучали по встречам с людьми из Абхазии. При всем этом нужно отдать им должное, что сами они проводят встречи регулярно один раз в месяц в "Дернеке", - сказала Лазба.

Лазба добавила, что ей также удалось пообщаться с подростками абхазской диаспоры в Германии, которая насчитывает около десяти тысяч человек и занимает второе место после турецкой. Она была приятно удивлена тем, что дети не просто знают о культуре и традициях абхазского народа, но и следуют им. Более того, они относятся к каждому своему соотечественнику как к кровному брату или сестре.

Самым важным итогом той встречи руководитель Инфопортала ВААК назвала то, что на ней решили провести культурный, спортивный фестиваль в 2020 году в одном из городов Германии, куда смогут приехать соотечественники со всей Германии и из соседних европейских стран.

В каждом из недавно открытых региональных отделений ВААК работает от пяти до десяти человек. По словам Инара Гицба, это те люди, которые проявляют наибольшую активность в продвижении интересов Абхазии, осуществлении поставленных перед Конгрессом задач.

По оценке сотрудников Конгресса, самая главная проблема, которую испытывают соотечественники – это отсутствие возможности изучать родной язык, при том, что желание у них к этому большое. Многие, чтобы лучше понимать жителей Абхазии, стали изучать русский язык. Руководство ВААК продумывает идеи того, как организовать курсы абхазского языка в этих странах.

В общей сложности, в Европе проживает около 15 тысяч представителей абхазской диаспоры, но эта цифра пока не точная. По словам сотрудников Конгресса, в будущем планируется провести перепись соотечественников во всех странах, где они проживают.

Общими усилиями

Председатель Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков присоединился к участникам пресс-конференции в Сухуме по видеосвязи из своего рабочего кабинета в Санкт-Петербурге.

Свое обращение он начал со слов о том, что представители ВААК будут везде, где есть народы абаза, так как от этого зависит будущее этих народов.

"Наши ребята поехали в эти страны не просто так. У них были конкретные задачи. Во-первых, найти, познакомиться с нашими соотечественниками и заложить некую основу для будущего взаимодействия, а именно выбрать самых активных, системных людей, с которыми мы можем писать программы и реализовывать их", - подчеркнул Экзеков.

Он добавил, что эти программы включают в себя ряд вопросов, в том числе о том, как и где живут представители народов абаза, какие проблемы они испытывают. Экзеков уверен, что в первую очередь необходимо помочь людям выучить язык своих предков, познакомить их с культурой, традициями и обычаями, без чего ни один народ не может быть успешным, язык дает основу для развития, уверенности в себе.

Экзеков также уточнил, что на сегодняшний день открыто 26 общественных советов местных отделений Конгресса, из них 8 в городах и селах Турции, в будущем планируется открыть советы во всех населенных пунктах Абхазии.

"Мы спешим дойти до каждого населенного пункта, чтобы активнее изучать состояние каждой семьи, каждого села. Я считаю, что, объединившись, мы сможем решить много задач. Если подвести некую черту в работе, я бы сказал, что команда отработала достаточно эффективно, но пять баллов не набрали. Следующий год должен быть абсолютно ударным", - сказал Экзеков.

По словам руководителя ВААК, к осуществлению проектов зачастую подключается руководство местных органов самоуправления. На примере Карачаево-Черкесии, отметил Мусса Экзеков, деятельность Конгресса, основанная на самопожертвовании и самоотдаче, сначала была многим непонятна. Со временем ситуация изменилась, и представители власти начали оказывать поддержку и включаться в процесс реализации проектов.

Всемирный абхазо-абазинский конгресс потратил на содержание аппарата и реализацию различных проектов около 42 миллионов рублей за последние два года. Руководитель Инфопортала ВААК Амина Лазба уточнила, что 90% из этой суммы – это собственные средства Муссы Экзекова. Существенную поддержку также оказывает предприниматель из Абхазии Беслан Агрба. Членские взносы, предусмотренные уставом Конгресса, составляют незначительную часть общего бюджета.

Подводя итоги работы за 2019 год, сотрудники ВААК рассказали, что одними из успешно осуществленных проектов стали подключение к водопроводной линии средней школы №5 в Гудауте, где не было воды уже 23 года, установка урн в черте города и трех площадок для ворк-аута.

Сегодня сложно представить, что в школе не может быть уборной, но как оказалось на практике, в современной Абхазии это возможно.

"Мы приехали в село Бедиа Ткуарчалского района, чтобы пообщаться с его жителями. В процессе разговора выяснилось, что в местной школе, где учатся около 80 детей, нет санузла. На наш вопрос, а куда они ходят, ответили, что в кусты. Затем мы встретились с депутатом от этого округа, обратились к нашим знакомым предпринимателям помочь и сказали местным жителям, что строить будем все вместе", - поделился Гицба.

Как показывает опыт, подчеркнули сотрудники ВААК, надо только начать и не стоит ждать, пока кто-то придет и все за тебя сделает.

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