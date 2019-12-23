Чеха: традиционная культура Абхазии - защита для молодых от современных негативных веяний

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал, что, по его мнению, является отличительной чертой республики от других стран.

В пресс-центре Sputnik Абхазия российский центр науки и культуры в стране подвел итоги работы за десять лет. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха поделился своими впечатлениями от Абхазии.

"Я больше года в Абхазии, и у меня масса впечатлений от страны, но тем не менее хотел бы отметить то, что здесь живут очень мудрые люди, талантливые, способные и с большими перспективами. Уникальный человеческий потенциал Абхазии - пролог к будущему процветанию республики. Многонациональный состав страны и талантливые люди - это капитал, который однозначно обеспечит дальнейшее процветание республики при эффективном его использовании. В Абхазии есть уникальные свойства, которые республику выделяют, отличают от других стран, в частности в сфере образования. В Абхазии мы постоянно с этим сталкиваемся и отмечаем как положительный момент - это поддержка традиционной культуры и большая воспитательная компонента в сфере образования. Вот эта воспитательная компонента, тесно связанная с поддержкой традиционной культуры, в ходе обучения в школах является своеобразной защитой для молодых людей от современных негативных веяний. Традиционная культура способна выстроить мощнейшую защиту в сознании от всяческих соблазнов", – сказал Чеха.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Сухуме работает с 18 декабря 2009 года.

Основные задачи представительства в Абхазии - развитие культурных, образовательных, научно-технических и информационных связей между Россией и Абхазией.

С октября 2018 года руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии является Вадим Чеха.

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