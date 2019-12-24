Диалог бизнеса: делегации Крыма и Абхазии обсудили перспективы сотрудничества

В рамках круглого стола члены делегаций Абхазии и Крыма обсудили перспективы сотрудничества и представили бизнес-проекты.

СУХУМ, 24 дек- Sputnik, Асмат Цвижба. Круглый стол на тему "Диалог бизнеса Крым-Абхазия: развитие торговых отношений" прошел в Кабинете министров Абхазии во вторник 24 декабря.

Глава Межправкомиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Абхазией и Крымом, первый вице-премьер республики Даур Аршба поприветствовал делегацию из Крыма и отметил, что между странами складываются партнерские отношения, и выразил надежду, что процесс сотрудничества продолжится и далее.

"Будучи в Симферополе, мы убедились, что руководство республики очень ответственно относится к вопросу нашего взаимодействия и горит желанием работать с нами. Такое же желание есть и у абхазской стороны. Сегодняшняя встреча – очередная площадка, где будут реализовываться пути взаимодействия между Крымом и Абхазией", - добавил он.

Глава делегации, первый заместитель министра экономического развития Крыма Анушаван Агаджанян отметил, что стороны должны перейти к реализации конкретных соглашений, контрактов, которые позволят увеличить товарооборот между республиками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Круглый стол Крым-Абхазия

Заместитель директора организации "Южный регион. Центр поддержки экспорта" Яков Слуцкий отметил, что Абхазия – стратегический партнер Крыма в существующих геополитических процессах.

"Перспективы наших взаимоотношений огромные. Главный вопрос в правильном выстраивании управления. Наш центр призван объединять наших бизнесменов в плане возможности проработки экспорта. Есть также предложения от наших коллег из Норвегии о развитии рыбной отрасли как в Абхазии, так и в Крыму ", - сказал он.

В рамках круглого стола представители бизнес-структур Крымской республики представили свои проекты в области туристической сферы, а также системы безопасности и автоматизации для предприятий.

Член делегации Елена Юрченко отметила, что странам необходимо продолжать пресс-туры, а также организации экскурсий для школьников Абхазии и Крыма. Она также презентовала проект "Карта гостя Крыма и Севастополя", благодаря которой туристы могут получить льготы, отдыхая в регионе.

"Эта карта объединяет 400 партнеров индустрии гостеприимства Крымского полуострова – это объекты размещения, питания, транспорт, развлечение и достопримечательности. Это проект нужен и для Абхазии, потому что партнеры "карты" – это объекты, которые работают в правовом поле, стандартизированы и классифицированы, безопасны. Таким образом, мы направляем туриста туда, где нам будет не стыдно", - объяснила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Круглый стол Крым-Абхазия

Глава Госкомитета по сельскому хозяйству Амиран Какалия отметил, что сотрудничество сторон должно активно развиваться и в сфере экспорта сельхозпродукции.

"Можно сказать, что абхазская продукция практически не представлена на рынках Крыма, так как логистика очень дорогая, дорогая некомфортная для автомобильного транспорта. Очень много бюрократии, не может сегодня абхазский индивидуальный предприниматель пройти таможенный контроль, так как необходимо собрать огромное количество документов. Необходимо упростить этот режим", - сказал он.

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