Вторая волна: за пять дней в Абхазии обнаружили более 60 очагов лесных пожаров

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Более 60 очагов лесных пожаров зафиксировали специалисты МЧС Абхазии на территории республики с 21 декабря, проинформировал на заседании в Кабмине замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.
"По последним данным, к 56 очагам возгорания добавилось еще шесть. Новые очаги в горной части Ткуарчала, нижней Эшере, селах Лдзаа, Илор и Кындыг. В общей сложности пламенем охвачено около полутора тысяч квадратных метров", - отметил Делибалтян.
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба выразил уверенность, что пожары в республике происходят по вине людей. Он также обратился к журналистам с просьбой донести до общественности всю серьезность ситуации и призвать их к осторожному обращению с огнем.
Борьба с лесными пожарами в Абхазии длится уже несколько суток. В МЧС сообщают, что ситуация остается сложной. Сегодня спасатели обнаружили новые очаги возгорания в селе Отхара Гудаутского района.
Ранее, 21 декабря, загорелся лес в окрестностях села Акапа Сухумского района. Площадь возгорания составила около десяти гектаров. Спасатели МЧС незамедлительно приступили к тушению, но сложный рельеф местности мешает пожарным добраться до некоторых очагов огня. Пожар там до сих пор не потушен.
Всю минувшую ночь сотрудники МЧС Абхазии следили за обстановкой в местах возгорания в Гагрском и Очамчырском районах.
Основная причина пожаров, по словам руководства МЧС, - человеческий фактор.
В начале ноября в стране начались сильные лесные пожары, общая площадь возгорания тогда превышала 11 тысяч гектаров. Потушить пожары, используя собственные силы и средства, не удалось.
Абхазия запросила помощь у России, которая направила в республику вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200. Совместными усилиями спасателей пожары были потушены.
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