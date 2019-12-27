Просрочка, голые провода и законы: Госстандарт Абхазии подвел итоги года

Качество продуктов питания, сертификация полуфабрикатов, энергетическая безопасность. Все это в течение 2019 года проверял Госстандарт Абхазии.

О результатах проверок торговых точек и общепита, о том, как надзорный орган борется с просрочкой, и о пробелах в законах рассказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Что едим?

Главной задачей Госстандарта в 2019 году было узнать качество продуктов питания, которые поступают в Абхазию. Для этого надзорный орган проводил проверки в торговых точках и общепите.

По словам руководителя ведомства Гарри Саманба, инспекции показали, что просрочки было много. Уже в феврале 2019 года в одном из торговых объектов обнаружили около 800 килограммов рыбы с истекшим сроком годности. Дальнейшие поиски вывели сотрудников Госстандарта на компанию поставщика.

"Мы вышли на "Конти-ОПТ", который обеспечивает продуктами питания практически всю Абхазию. В ходе проверок на складе у них мы выявили крупную партию просрочки: около тонны молочной продукции, восемь тонн рыбы и 12 тонн мяса. В целом на сумму около 11 миллионов рублей. В Арбитражном суде мы доказали, что продукция действительно была просроченной. Через суд мы добились конфискации просрочки", – рассказал Гарри Саманба.

Молочную продукцию в Госстандарте сразу же утилизировали. А вот с рыбой и мясом возникли проблемы. Никогда еще Госстандарт не сталкивался с таким объемом просрочки.

"Долго думали, затем решили утилизировать на Галском мусорном полигоне, но к нам обратились зоозащитники, которые попросили отдать им просрочку, чтобы они кормили бездомных животных", – добавил Саманба.

Борьба с просрочкой

После дела с крупной партией просрочки в Госстандарте, по словам Саманба, решили основательно подойти к решению проблемы. Теперь они выявляют товары с истекшим сроком годности прямо на российско-абхазской границе.

"Все-таки, когда продукция попадает на склад, нам сложно контролировать, учитывая то, что мы имеем право проверять объекты всего один раз в год. Проще вести контроль на границе. Мы решили посменно поставить наших представителей на границе вместе с таможенниками. Очень сложно было пробить это дело. Но уже с 1 ноября мы смогли активно начать работать. Уже наши сотрудники обнаружили много партий просрочки: это и мясо, и молочная продукция, и рыба. Результат хороший. Для нас важно, чтобы к нам поступала качественная продукция", – заметил Гарри Саманба.

Начальник Госстандарта отметил, что во время встречи с российскими коллегами в Москве в декабре 2019 года абхазская сторона запросила список запрещенных в России товаров, так как зачастую эти товары через РФ транзитом поступают в республику.

"Зачастую бывает так, что к нам транзитом через Россию завозят ту продукцию, которую в России не имеют право реализовывать. В основном это рыбная продукция, которая в Абхазию идет из Новороссийска. Мы хотим с этим бороться. Но для этого нам нужны списки", – пояснил он.

Подделки полуфабрикатов

Еще одной проблемной отраслью для Госстандарта было производство полуфабрикатов. Их в Абхазии не сертифицировали, из-за чего часто под видом домашних полуфабрикатов выдавали импортную продукцию.

"Из России завозили полуфабрикаты, здесь их пересыпали в другую упаковку и продавали в магазинах. Для того чтобы предотвратить это, мы решили сертифицировать местную продукцию. Всем торговым точкам разослали предписание, чтобы без сертификата не принимали полуфабрикаты. То есть, если у производителя нет сертификата, то его продукцию не принимают в магазинах. Также предупреждали, что за реализацию несертифицированной, не проверенной в лаборатории продукции мы будем наказывать. Хочу сказать, что люди у нас послушные. Уже сегодня люди начинают суетиться, оформлять документы", – отметил Саманба.

Голые провода

Настоящей угрозой для жизни жителей Абхазии стали открытые трансформаторные подстанции. В 2019 году сотрудники Госстандарта взяли их под контроль.

"Как известно, за последние два года на подстанциях было два несчастных случая, дети играли в прятки, залезли в трансформатор, их ударило током. Трансформаторы все должны быть закрыты, чтобы никто не мог в них залезть. Мы проводили рейды. Наши сотрудники сделали много предписаний. Трансформаторы, которые были открыты, теперь закрыли, как и полагается", – рассказал начальник ведомства.

Инспекции проводились в школах и дошкольных учебных заведениях. Во многих из них сотрудники Госстандарта обнаружили голую, неизолированную электропроводку. После предписаний надзорного органа, по словам Саманба, все ошибки были устранены.

Закон преткновения

Главная проблема Госстандарта на сегодняшний день, по словам руководителя ведомства, - это отсутствие законодательной базы. Надзорный орган работает на основе постановлений, подписанных еще первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба.

"Но время идет вперед. Сейчас многое изменилось. Много новых технологий, новых товаров. И постановления теперь недостаточно. Нужно менять законодательную базу. В первую очередь закон должен быть о Госстандарте, о сертификации, о генерации", – сказал Гарри Саманба.

Разработка любого законопроекта связана с большими финансами. Но их у ведомства нет.

Пока Госстандарт Абхазии пользуется российскими стандартами в одностороннем порядке. Официального договора с Росстандартом пока нет.

"Сейчас мы хотим подготовить договор о сотрудничестве между Росстандартом и Госстандартом Абхазии на основании основного договора между Россией и Абхазией о взаимопомощи, подписанного в ноябре 2014 года. Думаю, этот договор будет подписан в Сухуме примерно летом 2020 года", – добавил Саманба.

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