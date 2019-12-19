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Уверенным шагом в будущее: фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Шабата Голандзия

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Трехлетнему Шабату необходимо пройти курс лечения в Институте медицинских технологий Москвы.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд Ашана открыл сбор на лечение Шабата Голандзия c диагнозом задержка моторного развития.

© Sputnik
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Трехлетний Шабат Голандзия очень шустрый ребенок, в детском центре он пытался испробовать все качели и преодолеть все препятствия, делился впечатлениями с журналистами и громко зазывал отца прокатиться с ним на горке.

Не так давно врачи поставили Шабату диагноз – задержка моторного развития и поражение центральной нервной системы. Пока что он только ползает, ходить мальчик может только на носочках и с чужой помощью.

Шабат родился недоношенным, при рождении весил чуть больше килограмма. По словам его бабушки Ямзе Хахубия, в детской больнице ребенку стало резко плохо, его пришлось срочно вывезти за пределы Абхазии. В первый месяц жизни мальчику поставили диагноз – киста головного мозга, а позже врачи диагностировали ДЦП.

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Родители каждый год вывозят мальчика на обследование, проводят курсы лечения и реабилитации. Состояние мальчика, по их словам, улучшается, но Шабат все еще нуждается в помощи. Для того чтобы он самостоятельно ходил, ему нужно пройти курс лечения в Институте медицинских технологий Москвы.

Цель госпитализации – коррекция тонуса мышц, увеличение объема движений, укрепление мышц, развитие их силы и выносливости. Стоимость курса лечения 199 тысяч 430 рублей. Это неподъемная сумма для родителей Шабата, которые впервые обратились за помощью в фонд.

О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

© Sputnik
Шабат Голандзия

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Теги:
Абхазия, Культурно-благотворительный фонд "Ашана"


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