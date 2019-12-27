Дождевой "удар": природа справилась с лесными пожарами в горах Абхазии

Первые очаги пожаров в лесах Абхазии были зафиксированы в субботу 21 декабря. По данным МЧС республики, локальные возгорания вспыхнули почти во всех районах страны.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Во всех районах Абхазии прошел дождь и пожары погасли, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра по чрезвычайным ситуациям Сатбей Гиндия.

"Во всех районах Абхазии прошел дождь. По информации на данный момент, пожары везде погасли. Сигналов об очагах возгорания нет. Надеемся, что ситуация больше не изменится", - отметил Гиндия.

Первые очаги пожара в селе Акапа Сухумского района были обнаружены в субботу 21 декабря. Лес горел также в Гагрском, Очамчырском, Галском районах и в селе Отхара – Гудаутского района.

На заседании Кабинета министров республики в среду 25 декабря замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян отметил, что с 21 декабря в Абхазии зафиксировано более 50 очагов пожара. В общей сложности огнем охвачено около полутора тысяч квадратных метров. Основная причина пожаров – человеческий фактор.

В начале ноября в Абхазии начались сильные лесные пожары, общая площадь возгорания тогда превышала 11 тысяч гектаров. Потушить пожары своими силами абхазским специалистам не удавалось.

Абхазская сторона обратилась к России с просьбой помочь в тушении пожаров. Россия направила в республику вертолет Ми-8 и самолет-амфибию Бе-200. Совместными усилиями спасателей пожары были потушены.

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