Поколение будущего: в сухумской IT-школе прошел выпускной вечер

IT-школа Stemlaboratory открылась в Абхазии в сентябре 2018 года, и за это время обучение в ней прошли более 300 детей.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Четвертый поток учащихся IT-школы Stemlaboratory в Сухуме завершил курсы обучения, рассказал корреспонденту Sputnik директор школы Дамей Джонуа.

"У нас завершился четвертый поток учащихся. Всего с сентября 2018 года IT курсы прошли 300 детей, а сегодня выпускаем 70 учеников. Мы им вручим грамоты об окончании курсов, но это не главное. Главное – знания", - подчеркнул Джонуа.

Четырнадцатилетний Хаджарат Авидзба из Сухума планирует стать программистом. Для того чтобы стать немного ближе к своей цели, он прошел курсы по графическому дизайну и научился в специальной программе рисовать различные иллюстрации. Одна из его работ – здание сухумской администрации с часами. Хаджарат не остановился на достигнутом и записался на продвинутые курсы по графическому дизайну.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученик IT школы Хаджарат Авидзба

На одном из курсов детям дали задание нарисовать одно из блюд национальной кухни в виде некоего вымышленного персонажа. Ученица IT-школы София Квачахия выбрала ачму в образе пастуха. Объясняет она такой выбор тем, что ее бабушка в родовом селе часто печет для нее именно это блюдо.

"Я посещаю эту школу уже около года, обучалась на курсах по графическому дизайну и 3D моделированию. Мне очень понравилось, и поэтому я решила записаться на новый курс - 3D Imax", - рассказала София и добавила, что полученные знания она использует и в повседневной жизни.

Десять преподавателей Stemlaboratory преподают 12 курсов, среди которых графический дизайн, программирование, цифровая графика, робототехника, 3D моделирование. В планах наряду с детьми обучать этим и другим направлениям взрослых.

© Sputnik / Томас Тхайцук Урок по робототехнике в IT школе

"Очень многие взрослые интересуются и хотят попробовать изучить современные технологии. Но, так как пока не получается открыть для них полные курсы, для начала планируем проводить некие интенсивы в выходные дни", -

Джонуа признался, что поначалу он и его единомышленники не были уверены в успехе проекта, но после того, как они получили двести заявок после двух публикаций в соцсетях о начале приема, поняли – спрос в обществе есть. К примеру, во время последнего набора 130 учащихся, регистрация закончилось в течение 15 минут, но звонки продолжались еще долго.

© Sputnik / Томас Тхайцук Школа– лаборатория STEM подводит итоги осеннего выпуска

Директор Stemlaboratory не исключает, что и в других городах Абхазии есть потребность в подобных курсах, но открыть филиалы там пока не представляется возможным из-за нехватки финансирования. Деньги за обучение идут на оплату зарплат педагогам, развитие школы и приобретение нужного оборудования.

"Минимальная ставка для того, чтобы мы работали в "0" – это примерно три тысячи 500 рублей в месяц с одного учащегося, но мы понимаем, что не все могут позволить себе такую сумму. Если говорить о расширении или открытий филиалов, то сделать это будет возможно при ставке в пять тысяч рублей или при наличии дополнительного финансирования", - отметил Джонуа.

Частью коллектива Stemlaboratory готовится стать Астанда Ардзинба, которая будет обучать детей SMM–продвижению различных услуг, товаров и сайтов в социальных сетях.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ученицы IT школы "Stemlaboratory"

"Это направление становится все более и более востребованным изо дня в день. Я знаю много примеров, когда люди открыли свое дело, и им удалось раскрутить бизнес именно благодаря грамотному продвижению в соцсетях. К примеру, владельцы гостиниц, турфирм, магазинов приходят к тому, что им нужен специалист, который будет делать это профессионально и успешно", - отметила Ардзинба.

Ардзинба добавила, что первое занятие она проведет в начале января следующего года и призналась в том, что испытывает легкое волнение, но общение с детьми и атмосфера свободного творчества в IT-школе настраивают ее на позитивные мысли.

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