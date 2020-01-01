"Плавный переход": в МЧС рассказали, как прошла Новогодняя ночь

Спасатели МЧС Абхазии провели Новогоднюю ночь в усиленном режиме несения службы. с 31 декабря по 1 января во всех районах страны резервная техника была приведена в состояние повышенной готовности.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. В ночь с 31 декабря на 1 января ни одного обращения в МЧС не было, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

"Мы плавно перешли в Новый год без происшествий. К счастью, по нашей линии не было никаких обращений", - отметил Делибалтян.

За аналогичный период времени 2019 года в диспетчерской службе МЧС республики было не так спокойно. В ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года спасатели ведомства совершили девять выездов. В основном, звонки от граждан были связаны с пожарами и короткими замыканиями электропроводки.

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