Круглосуточно и для всех: МЧС Абхазии представило службу медуправления

Медуправление функционирует при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии уже два месяца и за это время совершило более 90 выездов.

СУХУМ, 25 – Sputnik, Асмат Цвижба. Презентация медицинского управления и санитарной авиации Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии состоялась в Сухуме в понедельник 25 ноября.

Медуправление МЧС Абхазии функционирует уже два месяца. За это время персонал из 16 человек совершил 93 выезда совместно с пожарно-спасательными бригадами ведомства. В бригаде одного экипажа три человека.

"Основная задача подразделения – сопровождение спасателей и пожарных при спасательных операциях и эвакуация пострадавших при чрезвычайных происшествиях до медучреждений. Персонал обучен для оказания помощи при техногенных и природных катастрофах, а также ДТП", - объяснил начальник управления Андзор Гоов.

В распоряжении у медуправления автомобиль скорой помощи и реанимобиль. Скорая помощь оснащена дыхательным аппаратом для искусственной вентиляции легких, кислородными баллонами, носилками и мониторами, которые позволяют следить за состоянием больного в режиме реального времени.

Также в распоряжении медуправления находится вертолет для эвакуации раненых.

"Пока что медуправление работает только в Сухуме, но мы ожидаем еще три автомобиля, которые будут распределены в Гагру, Гудауту и Очамчыру, чтобы мы могли оказывать помощь в горных, труднодоступных местах", - отметил Гоов.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния, зачастую персонал медуправление оказывает помощь, даже когда это не входит в их прямые обязанности.

"К примеру, это вывоз больных за пределы Абхазии, перевоз больных из одной больницы в другую или из одного района в другой. Мы круглосуточно дежурим и готовы оказать помощь, не делим больных на своих и чужих. Думаю, 93 выезда за два месяца говорят сами за себя", - добавил он.

Квициния отметил, что в перспективе при МЧС Абхазии планируется создание реабилитационного центра.

© Sputnik / Акоп Кущян В распоряжении у медуправления автомобиль скорой помощи и реанемобиль

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